Daisy Ridley, la protagonista de la nueva trilogía de "Star Wars", tuvo problemas para conseguir nuevos papeles. | Fuente: Disney

Daisy Ridley saltó a la fama gracias a la franquicia de "Star Wars", dando vida a Rey en la última trilogía. Las películas fueron un éxito de taquilla; pero parece que eso no ha sido suficiente para lanzar la carrera de la actriz. Ella confesó que ha tenido problemas para encontrar trabajo tras participar en la saga de ciencia ficción.

"Fue muy triste terminar 'Star Wars'", confesó la artista, de 28 años. "Cuando se estrenó la película pensé: 'Dios mío. Ha sido un capítulo tan grande'. Y, extrañamente, los últimos meses no he conseguido mucho", admitió en una entrevista con Entertainment Weekly.

"Obviamente ahora es muy bueno estar trabajando, pero al no tener mucho, procesé los últimos cinco años obligándome a reducir la velocidad, fue bueno mentalmente para mí porque 'Star Wars' fue algo grande en mi vida", explicó Daisy Ridley.

"Extrañamente, a principios de año no conseguía nada", añadió la actriz. "Yo estaba como: 'Oh, nadie quiere contratarme'. De hecho, hubo un montón de cosas para las que hice una audición a principios de año y no conseguí ninguna", relató.

NUEVOS TRABAJOS

Según la publicación, fue entre finales de febrero y principios de marzo cuando "las cosas empezaron a mejorar". En ese momento, la protagonista de la última trilogía de "Star Wars" recibió una llamada para participar en el videojuego Twelve Minutes.

Aunque Daisy Ridley se ha encontrado con problemas a la hora de conseguir trabajo, ya tiene algunos proyectos en el horizonte, incluida la esperada adaptación de "Chaos Walking" junto a Tom Holland. También ha firmado para protagonizar el drama de fantasía "Kolma" y una película sobre la II Guerra Mundial titulada "A Woman of No Importance". Además, participará como actriz de doblaje en "Asteroid Hunters" y "The Inventor".

Tras las críticas de los fans por el final de "Star Wars: The Rise of Skywalker", la actriz británica se preguntaba: ¿dónde quedó el amor que mostraron la primera vez con “The Force Awakens”? En ese sentido, no ocultó su molestia y consideró que existe una libertad de expresión sobre aquello que no nos gusta, pero las redes sociales han cambiado este concepto. (Con información de Europa Press)