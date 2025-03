Murió Clive Revill, actor que puso la voz original al emperador Palpatine en 'Star Wars'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El neozelandés Clive Revill, quien prestó su voz al emperador Palpatine en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca, murió a los 94 años. Su hija, Kate Revill, informó a The Hollywood Reporter que el actor murió el 11 de marzo en un centro de asistencia en Sherman Oaks, California, tras padecer demencia.

Una de las escenas más memorables de la película de 1980 ocurre cuando el villano, también conocido como el sith Darth Sidious, conspira junto a Darth Vader para alterar el destino de Luke Skywalker. Aunque su voz fue reemplazada en la edición de DVD de 2004 por la de Ian McDiarmid, Revill mantuvo un grupo de fieles seguidores que lo recordaban por su escalofriante interpretación.

La trayectoria versátil de Clive Revill

Clive Revill, nacido el 18 de abril de 1930 en Wellington, Nueva Zelanda, inició su carrera como asesor estadístico antes de ser descubierto por Laurence Olivier y Vivien Leigh, quienes lo alentaron a estudiar actuación en la Old Vic Theatre School en Inglaterra. Su talento lo llevó a debutar en Broadway en 1952 con Mr. Pickwick y a formar parte de la Royal Shakespeare Company, donde participó en obras como Marat/Sade (1964).

En Broadway, obtuvo nominaciones al premio Tony por sus papeles en los musicales Irma la Douce (1961) y Oliver! (1963). También participó en producciones como Sherlock Holmes (1975) y Lolita (1981).

Clive Revill en el cine y la televisión

A lo largo de su carrera, Revill también demostró su versatilidad en el cine con papeles en clásicos como Bunny Lake Is Missing (1965), The Legend of Hell House (1973), One of Our Dinosaurs Is Missing (1975), Zorro: The Gay Blade (1981) y Dracula: Dead and Loving It (1995). Interpretó a un agente de una bailarina rusa en The Private Life of Sherlock Holmes (1970) y al gerente de hotel Carlo en Avanti! (1972), papel que le valió una nominación al Globo de Oro.

En televisión, participó en series como Columbo, Dynasty, Murder, She Wrote, Babylon 5, Magnum, P.I., MacGyver y Star Trek: The Next Generation. Además, fue la voz de Alfred en Batman: The Animated Series (1992).



