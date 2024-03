Steve Harley, líder de los Cockney Rebel y autor de 'Make Me Smile', falleció a los 73 años por cáncer

Steve Harley, cantante del grupo glam rock británico Cockney Rebel, falleció a los 73 años luego de recibir tratamiento contra el cáncer, según anunció su familia este domingo. El músico es conocido por su éxito Make Me Smile (Come Up and See Me).



Harley había estado de gira recientemente, pero tuvo que cancelar sus presentaciones restantes por motivos de salud. Un mensaje publicado en febrero en la web oficial del cantante indicaba que "debido a un tratamiento por cáncer, Steve no puede comprometerse con ningún concierto en 2024".



Su hija Greta confirmó que Steve Harley había "fallecido tranquilamente en su hogar". Agregó: "Sabemos que mucha gente lo echará de menos en todo el mundo". Destacó que el corazón del artista emanaba elementos como "pasión, amabilidad, generosidad y mucho más, en abundancia".

¿Quién fue Steve Harley?

El cantante y compositor Steve Harley nació en Londres pero residía en el condado de Essex junto con su esposa Dorothy, con quien compartía dos hijos. Estuvo rodeado de su familia cuando falleció, el 17 de marzo de 2024.

Como líder de la banda Cockney Rebel, Harley logró que cuatro sencillos y dos de sus álbumes alcanzaran el top 10 en el Reino Unido. El grupo se formó a principios de la década de 1970 en Londres.

Su canción más reconocida, Make Me Smile (Come Up And See Me), alcanzó el número uno en las listas de éxitos en 1975. Escrita por el músico londinense, vendió más de 1,5 millones de copias en todo el mundo y ha sido versionada más de 120 veces por grupos como Duran Duran o Erasure.





RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis