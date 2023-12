In Memoriam 2023: los famosos de la cultura y el entretenimiento internacional que fallecieron este año

El 2023 despidió a destacadas personalidades del entretenimiento, dejando una estela de nostalgia. Resumimos las pérdidas más impactantes en esta lista.

Paco Rabanne, Tina Turner, Fernando Botero y Matthew Perry fueron algunos de los personajes que nos dejaron en 2023. | Fuente: AFP

Cada año, el mundo del entretenimiento se llena de emoción y nostalgia al recordar a las luminarias que ya no están entre nosotros, y el 2023 no fue la excepción. En este año, se despidió a una larga lista de reconocidas personalidades que cautivaron a su audiencia con su inigualable arte y talento, dejando un vacío en los corazones de sus fans.

Entre los nombres de los grandes artistas que nos dejaron se encuentran el inigualable diseñador de moda Paco Rabanne; la Reina del Rock, Tina Turner; el versátil artista, Fernando Botero; y el querido actor Matthew Perry. Este año también se despedido a leyendas como Sinéad O'Connor, Michael Gambon y Andrés García, y jóvenes promesas como Angus Cloud y Moon Bin.

Estas estrellas nos conmocionaron con su música, nos transportaron a lugares inimaginables con sus actuaciones y nos dejaron maravillados con su creatividad. La lista de pérdidas en el mundo del entretenimiento durante el 2023 es genuinamente conmovedora. A continuación, te ofrecemos un emotivo recuento de los artistas que nos dejaron este año, pero cuyo impacto perdurará en la memoria de aquellos que disfrutamos de su extraordinario talento.

Paco Rabanne fue un diseñador de moda conocido por sus creaciones textiles y por sus perfumes.Fuente: AFP

Paco Rabanne

"Paco Rabanne revolucionó la industria de la moda al incorporar elementos futuristas en sus diseños, convirtiéndose en un destacado impulsor del space age. Su distintiva elección de materiales no convencionales, como metal, fibras ópticas y plástico, se reflejó en looks glamorosos y fuera de lo común. Vistió a estrellas como Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn. Además, fue uno de los primeros en comprender el impacto de los perfumes en una marca de moda. Su legado como innovador de la moda y pionero en la industria, junto con su espíritu rebelde y audaz, perdurará para siempre", Úrsula Carranza, periodista de moda y autora del libro Cult Heels.

Enero

El 5 de enero, a la edad de 81 años, el actor Earl Boen nos dejó tras librar una valiente batalla contra un cáncer de pulmón desde el 5 de noviembre. El intérprete, fue conocido por su papel en la saga Terminator.

El 7 de enero, el novelista estadounidense Russell Banks, reconocido por sus retratos de la clase obrera, falleció a los 82 años. Publicó dieciséis obras que han sido traducidas a veinte idiomas, entre ellas Aflicción (1992) y Como en otro mundo (1994).

Jeff Beck, legendario guitarrista británico que inició su carrera con la banda The Yardbirds, nos dejó el 10 de enero a la edad de 78 años. Su contribución al mundo de la música perdurará en la memoria de los amantes del rock. Ese mismo día, a los 82 años, se apagó la vida de Constantino II, último rey de Grecia.

El 12 de enero, el mundo del entretenimiento lamentó la pérdida de Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley. La Princesa del Rock and Roll falleció a los 54 años dejando un legado en la música y en la actuación.

El 16 de enero, la actriz italiana Gina Lollobrigida, conocida por su participación en más de 60 filmes, nos dejó a la edad de 95 años. La intérprete se encontraba entre las últimas representantes sobrevivientes del Cine Clásico de Hollywood.

David Crosby, pionero del folk-rock, falleció el 18 de enero a los 81 años. Fue miembro del Rock and Roll Hall of Fame por su trabajo con The Byrds y con Crosby, Stills, Nash & Young.

El 25 de enero, Cindy Williams, recordada por su papel como Shirley Feeney en la comedia de televisión Happy Days (Días Felices), nos dejó a los 75 años. La actriz falleció después de luchar contra una "breve enfermedad".

El 28 de enero, Tom Verlaine, fundador del grupo Television, falleció a los 73 años en Manhattan. La banda fue una de las más influyentes de la escena punk-rock de Nueva York. Ese mismo día, Lisa Loring, la actriz que dio vida a Merlina (Wednesday en la versión original estadounidense), nos dejó debido a complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta.

Finalmente, el 29 de enero, el mundo lloró la partida de Annie Wersching, reconocida por su trabajo en la serie 24 y por ser la voz de Tess en la serie The Last of Us, quien falleció a los 45 años.

Febrero

El 3 de febrero, el mundo de la moda perdió a Paco Rabanne, el renombrado diseñador español famoso por sus innovadores vestidos futuristas confeccionados en metal o plástico. A la edad de 88 años, su legado creativo deja una huella imborrable en la industria.

El 8 de febrero, nos dejó el cantante y compositor estadounidense Burt Bacharach, a los 94 años. Su impactante contribución musical, interpretada por artistas como Dusty Springfield, Tom Jones y The Carpenters, entre muchos otros, resonará en el tiempo.

El 10 de febrero, el cine español lamentó la pérdida de Carlos Saura, una verdadera leyenda del séptimo arte con más de 50 películas dirigidas. A los 91 años, su influencia en el cine español fue reconocida con el premio Goya a la Trayectoria Profesional.

El 15 de febrero, el mundo recordó a Raquel Welch, la icónica actriz estadounidense que en su momento fue considerada la mujer más bella del mundo. A los 82 años, su participación en la denominada época de oro de Hollywood dejó una marca duradera.

Marzo

El 3 de marzo, nos despedimos del novelista japonés Kenzaburō Ōe, quien fue el segundo de su país en ganar el premio Nobel de literatura en 1994. A los 88 años, su legado literario incluye obras como El grito silencioso (1967) y La torre de tratamiento (1990).

El 11 de marzo, el actor mexicano Ignacio López Tarso falleció a la edad de 98 años, víctima de una neumonía y una oclusión intestinal que lo llevaron al hospital. Su destacada carrera en cine y televisión deja una huella imborrable en el panorama artístico.

El 17 de marzo, el escritor chileno Jorge Edwards, autor del libro Persona non grata que relata su desencanto con la Revolución cubana, nos dejó a los 91 años. El mismo día, a los 60 años, partió el actor estadounidense Lance Reddick, reconocido por su trabajo en la franquicia John Wick y The Wire.

El 20 de marzo, lamentamos la pérdida de Paul Grant, conocido por su participación en El retorno del Jedi y la saga de Harry Potter. A los 56 años, su contribución al mundo cinematográfico incluye también producciones como Legend y Willow.

El 25 de marzo, el actor cómico Xavier López Rodríguez falleció a los 88 años. Presentó durante cuarenta y ocho años el programa para niños titulado En Familia Con Chabelo, dejando un legado significativo en la televisión mexicana.

El 26 de marzo, nos despedimos de María Kodama, escritora y traductora argentina, viuda del célebre autor Jorge Luis Borges, a la edad de 86 años, debido al cáncer de mama.

Finalmente, el 28 de marzo, el compositor japonés Ryuichi Sakamoto, ganador de un premio Oscar y un Grammy por la banda sonora de El último emperador, falleció a los 71 años.

Tina Turner ​desarrolló una carrera musical que abarcó más de cinco décadas.Fuente: AFP

Tina Turner

"La carrera de Tina Turner cambió por completo la industria musical, especialmente para las mujeres. Su presencia escénica, fortaleza y timbre vocal la hicieron única, convirtiéndola en un ícono femenino que revolucionó la industria. Su versión extraordinaria de Proud Mary, por ejemplo, le valió un Grammy (el primero de ocho). Desde su forma de actuar hasta sus impresionantes shows, su look y, sobre todo, su vitalidad, Tina era un huracán en concierto. Es posible que por eso, los medios la han bautizado como la Reina del Rock and Roll", Juan Alberto Mata, especialista en music business y catedrático de la carrera de Música de la UPC.

Abril

El 4 de abril, México lamentó la pérdida de Andrés García, el reconocido actor conocido por sus destacados papeles protagónicos en telenovelas y cine. Falleció a los 81 años, sufriendo deterioro de salud debido a la cirrosis que padecía.

El 8 de abril, el mundo del cine despidió a Michael Lerner, actor que dejó su huella en películas tan dispares como Barton Fink de los Coen y la comedia Elf. Su legado cinematográfico perdurará, marcando su partida a los 81 años.

El 13 de abril, el mundo de la moda recordó a Mary Quant, la diseñadora británica que revolucionó la industria con la minifalda en los años 60. Falleció a los 93 años, dejando un legado de moda informal para jóvenes que se difundió a gran escala.

El 16 de abril, la música jazz perdió a una leyenda con la muerte de Ahmad Jamal, pianista estadounidense y una de las principales influencias musicales de Miles Davis. A los 92 años, su contribución musical sigue resonando.

El 19 de abril, el mundo del K-pop se entristeció con la pérdida de Moonbin, estrella surcoreana conocida por ser miembro del grupo musical Astro. Falleció a los 25 años.

Finalmente, el 25 de abril, el activista y superestrella Harry Belafonte, quien introdujo los ritmos caribeños en la música estadounidense y fue defensor de los derechos civiles, falleció a los 96 años.

Mayo

El 8 de mayo, Brasil lamentó la pérdida de Rita Lee a los 75 años. Considerada un ícono del rock brasileño, fue conocida por canciones como Ovelha Negra y Lança Perfume. Dirigió su propio programa de televisión en los últimos años.

El 18 de mayo, el mundo del cine despidió a Helmut Berger a los 78 años, actor austríaco y uno de los preferidos del director italiano Luchino Visconti. Fue considerado un símbolo sexual en las décadas de 1960 y 1970.

El 19 de mayo, la literatura británica perdió, a los 73 años, a Martin Amis, influyente escritor autor de 14 novelas, incluyendo Tren nocturno (1997) y La viuda embarazada (2010). Ese mismo día, el mundo musical recordó a Andy Rourke, bajista de The Smiths, quien falleció a los 59 años.

El 21 de mayo, Cuba perdió a Antón Arrufat, poeta y dramaturgo ganador del Premio Nacional de Literatura, a los 87 años. En la misma fecha, el actor Ray Stevenson, conocido por su participación en Thor y Ahsoka, falleció a los 58 años. Alcanzó la fama con su papel del centurión Tito Pullo en la serie de culto Roma (2004-2005).

El 24 de mayo, el mundo lloró la pérdida de Tina Turner, la cantante de origen estadounidense y leyenda del rock ganadora de 8 Grammys. A los 83 años, la Reina del Rock & Roll, dejó una carrera musical que abarcó más de cinco décadas.

Junio

El 5 de junio nos despedimos de Astrud Gilberto, la destacada cantante brasileña y una de las voces más emblemáticas de la bossa nova, conocida por su versión en inglés de Garota de Ipanema. Falleció a los 83 años.

El 6 de junio, Françoise Gilot, pintora francesa, exmusa y pareja de Pablo Picasso, así como madre de dos de sus hijos, nos dejó a los 101 años. Su contribución al arte la hizo merecedora de la medalla Legión de Honor, una de las más altas distinciones en Francia.

El 12 de junio, a los 71 años, el actor Treat Williams perdió la vida en un trágico accidente de moto. Fue conocido por sus roles en películas como Hair (1979), Dead Heat (1988) y la serie Everwood (2002-2006).

El 13 de junio, el mundo literario lamentó la pérdida de Cormac McCarthy a los 89 años, el renombrado escritor estadounidense autor de obras como Todos los hermosos caballos y La carretera, que le valió el Premio Pulitzer.

El 15 de junio, la actriz británica Glenda Jackson, ganadora de dos premios Oscar antes de dedicarse a la política como miembro del Partido Laborista, falleció a los 87 años.

Finalmente, el 29 de junio, nos despedimos del ganador del Oscar Alan Arkin, conocido por su papel en Little Miss Sunshine. A los 89 años, este actor, músico y director de cine y teatro estadounidense deja tras de sí una prestigiosa carrera profesional.

Fernando Botero fue famoso por sus personajes de formas redondas y voluptuosas.Fuente: AFP

Fernando Botero

"El valor más destacado de Fernando Botero radica en la consolidación de un arte latinoamericano moderno a nivel global. Sus personajes, de formas redondas y voluptuosas, son casi un ícono de Colombia y la región. Habría sido ideal ver una exposición antológica de Botero en Lima, pero lamentablemente, por diversos motivos, esto no pudo concretarse. Entre ellos, porque su obra significa la transición de lo moderno a lo contemporáneo (y allí entra a tallar lo vinculado al mercado del arte). De todas formas, la obra de Botero ya ha arraigado en el inconsciente cultural de Latinoamérica, siento una postal de nuestra pintura", David Flores Hora, curador y crítico de arte.

Julio

El 4 de julio, lamentamos la partida de Tabaré Gómez Laborde, destacado dibujante e historietista uruguayo, a los 74 años. Reconocido en Latinoamérica por su ininterrumpida tira Diógenes y el Linyera, publicada desde 1977 en el diario Clarín.

El 5 de julio, la industria musical se entristeció con la pérdida de CoCo Lee, la popular cantante nacida en Hong Kong, quien falleció tras enfrentar la depresión y un intento de suicidio el 2 de julio de 2023.

El 11 de julio, el mundo literario despidió a Milan Kundera, el renombrado escritor checo naturalizado francés, autor de La insoportable levedad del ser. Falleció a los 94 años.

El 15 de julio, el dibujante español Francisco Ibáñez, creador del cómic Mortadelo y Filemón, nos dejó a los 87 años. Condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2002, su contribución al mundo del cómic es invaluable.

El 16 de julio, la música y el cine perdieron a la talentosa Jane Birkin, cantante y actriz británica, quien falleció a los 76 años en París. Aunque llevaba tiempo apartada de la escena debido a problemas de salud, su carrera artística en Francia fue significativa.

El 21 de julio, el último de los cantantes icónicos de Estados Unidos, Tony Bennett, nos dejó a los 96 años. Diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016, se retiró de los escenarios en 2022, pero su legado musical perdurará.

El 24 de julio, México lloró la pérdida del actor Alfonso Iturralde, quien falleció a los 73 años. Con proyectos destacados como Rebelde, Marimar y Médicos: Línea de vida, dejó una marca significativa en la televisión mexicana.

El 26 de julio, el mundo perdió a la talentosa cantante pop irlandesa Sinead O'Connor, reconocida mundialmente por su icónica interpretación de Nothing Compares 2 U, a los 56 años.

El 31 de julio marcó la despedida de María Fux, bailarina y coreógrafa argentina creadora de la "danzaterapia", quien falleció a los 101 años. Su impacto integrador en la danza será recordado en todo el mundo.

Finalmente, el mismo día, el actor y cómico estadounidense Paul Reubens, conocido por su icónico personaje de Pee-wee Herman, falleció a los 70 años después de una larga batalla contra el cáncer.

Agosto

El 3 de agosto, el mundo perdió a Mark Margolis, actor veterano conocido por sus notables interpretaciones en Breaking Bad y Better Call Saul. A la edad de 83 años, su fallecimiento fue confirmado por su familia un día después, tras una breve enfermedad.

William Friedkin, director estadounidense de renombre por clásicos como El exorcista y la oscarizada Contacto en Francia, dejó este mundo el 7 de agosto a los 87 años.

El 8 de agosto marcó el adiós a Sixto Rodríguez, cantante estadounidense de origen mexicano, autor del éxito Sugar man. A los 81 años, su música lo convirtió en un autor de culto en otros países, y su legado perdura.

Kevin Mitnick, uno de los hackers más famosos en la historia de la ciberseguridad, falleció el 15 de julio a los 59 años, después de una valiente batalla contra el cáncer de páncreas.

El 18 de agosto, Argentina lloró la pérdida de Chico Novarro, autor del clásico Algo contigo. A los 88 años, su contribución musical y cinematográfica, junto a destacados actores como Jorge Porcel y Alberto Olmedo, marcó una era en el entretenimiento argentino.

Cheems, la icónica mascota que inspiró miles de memes en la red, partió el 18 de agosto a los 12 años, después de una cirugía destinada a combatir el cáncer.

Ron Cephas Jones, veterano actor de teatro y televisión estadounidense, ganador de dos Emmy por su papel en la serie televisiva This Is Us, falleció el 19 de agosto a los 66 años, debido a problemas pulmonares.

Finalmente, el 26 de agosto, Bob Barker, el recordado expresentador de The Price is Right, nos dejó a la edad de 99 años. Su legado como actor y presentador de televisión estadounidense quedará grabado en la memoria colectiva.

Septiembre

El 4 de septiembre, lamentamos la partida de Steve Harwell, fundador del grupo de rock Smash Mouth, a los 56 años. Su huella imborrable en la escena del rock de los años 90 se destaca con éxitos inolvidables como All Star y I'm a Believer.

El 15 de septiembre, el mundo perdió a Fernando Botero, pintor y escultor colombiano, una de las figuras más importantes del arte latinoamericano en el siglo XX. Conocido por sus figuras voluptuosas, falleció a los 91, tras enfrentar un cuadro de neumonía.

El 22 de septiembre, Uruguay despidió a Cristina Morán, figura histórica de la televisión y el teatro, quien falleció a los 93 años. Actriz, locutora, presentadora de televisión y periodista uruguaya, dejó un legado significativo en las artes escénicas.

El 23 de septiembre, nos despedimos de Nashawn Breedlove, el cantante y rapero que colaboró con Eminem en la famosa película 8 millas. Su partida ocurrió a la temprana edad de 46 años.

El 25 de septiembre marcó el adiós a David McCallum, reconocido por su papel en la serie NCIS de CBS, a los 90 años. También es recordado por interpretar a Illya Kuryakin en la serie de televisión The Man from U.N.C.L.E..

Finalmente, el 28 de septiembre, el cine lamentó la pérdida de Michael Gambon, actor británico que interpretó al poderoso mago Albus Dumbledore en la saga Harry Potter. A los 82 años, su contribución le valió el título de Caballero por la reina Isabel II en 1998.

Matthew Perry

"La noticia de su fallecimiento resonó como la pérdida de un amigo cercano, un sentimiento que, sin duda, compartimos todos los fanáticos de Friends. Independientemente de los altibajos en la vida personal de Matthew Perry, siempre esperamos, o al menos creemos, que personajes como Chandler Bing serán inmortales. Con su humor sarcástico, cerró la serie de manera perfecta: Después de dejar el departamento, sus amigos sugieren tomar un último café de despedida, y él, preciso como siempre, suelta un ingenioso: '¿dónde?', convirtiendo las lágrimas de los espectadores en una carcajada final", Carlos Bambarén, crítico de cine en Cinestesia.

Octubre

El 13 de octubre, nos despedimos de Louise Glück, la destacada poetisa estadounidense galardonada con el Nobel de Literatura en 2020. A los 80 años, su legado poético trasciende las páginas, siendo la duodécima poeta laureada (2003-2004) por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

El 28 de octubre, el mundo lamentó la pérdida de Matthew Perry, actor estadounidense reconocido por su interpretación como Chandler Bing en la exitosa serie Friends. Con tan solo 54 años, su fallecimiento dejó un impacto profundo en los corazones de miles de fans.

Noviembre

El martes 31 de octubre, Tyler Christopher, conocido por su papel como Nikolas Cassadine en la serie de televisión Hospital General, sufrió un devastador ataque cardíaco en San Diego a los 50 años.

El 29 de noviembre, el mundo perdió a Elliott Erwitt, el destacado fotógrafo estadounidense. Su legado, marcado por una calidad artística excepcional, lo consagra como uno de los fotógrafos más destacados del siglo XX. Falleció a los 95 años.

El 22 de noviembre, de manera repentina, nos despedimos de Francesc Picas, cantante y exmiembro del exitoso grupo Loco Mía. Su contribución a la música trascendió fronteras, obteniendo fama no solo en España, sino en todo el continente y Latinoamérica.

El 30 de noviembre, el mundo lamentó la pérdida de Shane MacGowan, el icónico cantante irlandés del grupo de punk de inspiración celta The Pogues. Falleció a los 65 años, poco después de recibir el alta hospitalaria tras estar internado durante varios meses.

Diciembre

El 6 de diciembre, nos despedimos de Norman Lear a los 101 años, el renombrado productor de comedias televisivas que dejó una huella indeleble con éxitos como All in the Family y The Jeffersons, dominando los ratings de las cadenas en la década de 1970. Jack Hogan, el popular actor estadounidense, falleció el mismo día a la edad de 94 años, aunque su hijo confirmó su partida el 10 de diciembre.

El 8 de diciembre, el mundo del cine lamentó la pérdida de Ryan O’Neal, el actor que brilló en películas como Paper Moon. A lo largo de su carrera, recibió una nominación al Oscar por su destacado papel en Love Story.

El 11 de diciembre, la noticia del fallecimiento de Andre Braugher, protagonista de Homicidios: La vida en la calle y Brooklyn Nine-Nine, conmocionó a sus admiradores. Falleció a los 61 años y tras enfrentar una breve enfermedad.