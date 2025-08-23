Últimas Noticias
Los creadores de 'Stranger Things' dejarán Netflix para fichar por Paramount

Imagen de 'Stranger Things', la exitosa serie de ciencia ficción creada por los hermanos Duffer.
Imagen de 'Stranger Things', la exitosa serie de ciencia ficción creada por los hermanos Duffer. | Fuente: Europa Press 2017
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Matt y Ross Duffer aseguran que mantendrán alguna vinculación con Netflix, como productores de dos próximos proyectos, más algúna eventual propuesta relacionada con Stranger Things.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los hermanos Duffer, creadores de la exitosa serie Stranger Things, anunciaron que fichan por la plataforma competidora Paramount y por tanto no continuarán con Netflix al término de su contrato con ésta, que expira en abril de 2026.

Sin embargo, su salida no afecta al estreno de la muy esperada quinta temporada de la serie, previsto en tres partes, entre noviembre y diciembre, que todavía se emitirán en Netfix.

Los hermanos Duffer emitieron un comunicado en el que no ahorraron reconocimientos con Netflix, el servicio de 'streaming' que los catapultó a la fama.

"Nuestro tiempo en Netflix ha sido increíble (...) nos han dado esa clase de libertad creativa y apoyo con que un artista siempre sueña y que pocas veces recibe. Tras una década, somos familia", escribieron en un comunicado que hoy reproduce la prensa.

Hermanos Duffer seguirán ligados a Netflix con nuevos proyectos

Matt y Ross Duffer aseguran que mantendrán alguna vinculación con Netflix, como productores de dos próximos proyectos, más algúna eventual propuesta relacionada con Stranger Things.

Según The Hollywood Reporter, los Duffer han firmado un contrato de cuatro años con Paramount para "escribir, producir y dirigir películas de ficción de gran escala", pero no revela la cuantía del contrato.

La serie de los Duffer, que cuenta las peripecias de un grupo de adolescentes en una pequeña localidad del interior de Estados Unidos donde suceden fenómenos extraños -en la línea de E.T. o de Poltergeist- con una estética muy 'ochentera', fue todo un fenómeno en el mundo del 'streaming' y ha merecido incluso un musical de Broadway. 

Tags
Stranger Things Netflix Paramount

