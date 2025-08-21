“Ahora somos tres”: Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi adoptaron a una bebé

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Millie Bobby Brown compartió un comunicado en conjunto a su esposo Jake Bongiovi para revelar a su comunidad que son padres. En su mensaje, la pareja mencionó que adoptaron a una bebé y pidieron privacidad para llevar con tranquilidad este nueva etapa en su vida:

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake”, se lee.

Como se recuerda, la estrella de Stranger Things ya había mencionado su deseo de convertirse en madre. En medio de la promoción de la película Estado Eléctrico en marzo de este año, aseguró que para ella, es prioridad formar una familia.

“Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 y mi padre a los 19. Esto ha sido algo que he querido desde antes de conocer a Jake. Quería ser madre de la misma manera en que mi madre lo fue conmigo. Jake sabe lo importante que es para mí. Claro que quiero centrarme en consolidarme como actriz y productora, pero también creo que es fundamental para mí formar una familia”, dijo al podcast SmartLess.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una bebé.Fuente: Instagram: @milliebobbybrown

¿Cuándo se casaron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi?

De acuerdo con el diario británico The Sun, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi fue en mayo de este año. La estrella de Stranger Things, de 20 años, y el modelo, de 22, hijo de Jon Bon Jovi, contrajeron su primera ceremonia de matrimonio en secreto en Estados Unidos.

Según el medio, los padres de Bongiovi, Jon Bon Jovi y Dorothea Bongiovi, asistieron junto con los padres de Brown. "Fue un evento muy discreto y romántico con su familia más cercana mientras pronunciaban sus votos".

¿Qué opina Bon Jovi de Millie Bobby Brown?

Jon Bon Jovi no dudó en brindar su opinión durante una entrevista al programa Radio Andy, del periodista estadounidense Andy Cohen. En principio, el cantante aclaró que celebra el amor a toda edad, y que la juventud de la pareja en mención no le resulta tan relevante.

"No sé si la edad importa si encuentras a la pareja adecuada y creces junto a ella", expresó el intérprete de Livin' on a Prayer. Ante la insistencia del entrevistador por saber si su invitado consideraba que su hijo era muy joven para casarse, el artista insistió con su idea; incluso puso como ejemplo su matrimonio con su esposa Dorothea, a quien conoció desde la secundaria.

"Ese sería realmente mi consejo: crecer juntos es sabio. Creo que todos mis hijos han encontrado personas con las que creen que pueden crecer juntos y todos nos agradan... Millie es maravillosa. Toda su familia es genial. Jake está muy, muy feliz", sentenció.