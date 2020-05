Previamente, Henry Cavill había asegurado que la capa de Superman seguía en su armario. | Fuente: Warner Bros.

Henry Cavill está negociando con Warner Bros. su retorno al cine como Superman, de acuerdo al portal Deadline. Por el momento, no está claro si el británico retomaría el rol con un cameo en una película centrada en otro personaje o si, por el contrario, el superhéroe regresaría con un papel de peso en una cinta.

Después de interpretar al Hombre de Acero en "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman" (2016) y "Justice League" (2017); el actor triunfó, el año pasado, con la serie de fantasía de Netflix "The Witcher".



No obstante, había dejado la puerta abierta a volver a volar como Superman. "La capa está todavía en el armario. Es aún mía", aseguró Henry Cavill, a fines del 2019, en la revista Men's Health.

"No he renunciado a este papel. Todavía hay mucho que tengo que dar por Superman. Un montón de historias que hacer. Un montón de profundas y honestas verdades del personaje en las que quiero entrar. Quiero reflejar los cómics. Eso es importante para mí. Hay mucha justicia por hacer respecto a Superman. El estatus es: 'Ya verán'", aseguró.

Henry Cavill triunfó al protagonizar la serie "The Witcher" de Netflix.

EL SNYDER CUT

Esta posibilidad de que Cavill vuelva a dar vida a Superman llega una semana después de que Zack Snyder anunciara que su misterioso montaje de "Justice League" se estrenará en 2021 en HBO Max.

Una victoria notable para los fans de las películas de DC Comics, que durante años han reclamado en las redes sociales, bajo la etiqueta #ReleaseTheSnyderCut, que viera la luz la visión del director sobre aquella película que protagonizaron Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash) y Ray Fisher (Cyborg).

Snyder, que era el gran cerebro detrás de las adaptaciones cinematográficas de DC Comics, se retiró en la última fase de producción de "Justice League" debido al suicidio de su hija Autumn. También se apartó del proyecto Deborah, su esposa y colaboradora habitual como productora. Joss Whedon lo sustituyó.

Finalmente, esta cinta de superhéroes fue un fracaso en taquilla (recaudó US$ 658 millones a partir de un presupuesto estimado de US$ 300) y no recibió el respaldo de la crítica. En este contexto, muchos fans argumentaron que se había pervertido la naturaleza real del proyecto.

Ahí empezó la campaña #ReleaseTheSnyderCut, que fue creciendo en las redes sociales hasta que incluso estrellas de las películas de DC Comics como Gal Gadot o Ben Affleck llegaron a tuitearlo para pedir que se presentara el montaje de Zack Snyder. (EFE)