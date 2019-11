Henry Cavill aún quiere ser Superman. | Fuente: Warner Bros.

Después de que Ben Affleck abandonara su rol como Batman, hubo muchas dudas acerca de lo que podría ocurrir con Henry Cavill. Si bien el actor consiguió un nuevo protagónico con "The Witcher", la serie de Netflix, continúa avivando las esperanzas de los fans de DC Comics pues, tal y como afirma, "todavía tengo mucho que ofrecer como Superman".

En una entrevista para la revista "Men's Health", el intérprete confesó que aún no ha colgado la capa del Hombre de Acero. "La capa está en el armario, sigue siendo mía, aún no he abandonado el papel", recalcó.

Henry Cavill casi retomó el papel de Superman con un cameo en la cinta "Shazam!", pero un cruce de horarios no le permitió hacerlo. La última vez que se puso la capa fue para "Liga de la Justicia", que no recaudó lo que se esperaba en taquilla y que él mismo admite "no funcionó".

Ante los rumores sobre si regresará o no como el superhéroe de DC Comics, señaló que (por su lado) cree que queda mucho por contar. "Quiero reflejar la historia de los cómics, eso es algo importante para mí. Superman aún tiene mucha justicia por impartir, así que el estado actual es: ya verán", sentenció un enigmático Cavill.

En diciembre, se estrena "The Witcher", la nueva serie que protagoniza Cavill en Netflix. | Fuente: Netflix

Estas declaraciones podrían adelantar que los planes del actor pasan por un nuevo acercamiento al personaje, más cercano a la versión inspiradora de la viñeta y, por tanto, lejos de la aproximación gris y oscura de Zack Snyder.

PROTAGÓNICO EN NETFLIX



Sin embargo, antes de volver a enfundarse el traje de Superman (si es que lo llega a hacer), protagoniza "The Witcher", basada en la saga literaria sobre Geralt de Rivia y escrita por Andrej Sapwkowski.

Henry Cavill tiene el rol protagónico como el cazador de monstruos. Él afirmó que es "un honor absoluto" interpretar a Geralt y admitió lo obsesionado que estaba con este papel.

La ficción, renovada por una segunda temporada antes del estreno de la primera, se estrena en Netflix el 20 diciembre. (Con información de Europa Press)