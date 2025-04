¿Sydney Sweeney canceló su compromiso con Jonathan Davino por Glen Powell? Esto es lo que se sabe

Rumores sobre la relación entre la actriz y su coprotagonista de Con todos menos contigo han generado especulaciones sobre el fin de su compromiso con Jonathan Davino. Aquí te contamos los detalles.

La actriz Sydney Sweeney está dando de qué hablar no solo por sus protagónicos sino por su supuesta ruptura con el productor de cine Jonathan Davino. ¿Pero qué tiene que ver Glen Powell en esta situación? Aquí te lo contamos.

¿Cómo comenzó los rumores de una relación?

En 2023, la artista y Glen Powell protagonizaron la comedia romántica Con todos menos contigo (Anyone but you, por su nombre en inglés) y tras esta película aumentaron los rumores de un posible romance entre ambos.

A inicios de enero, la revista People se percató de que que Sweeney eliminó una publicación con su prometido donde salían dándose un beso, lo que incrementó los comentarios de la cancelación de su compromiso. "Las cosas han sido difíciles durante mucho tiempo", dijo una fuente cercana a la expareja al mencionado medio.

Por otro lado, Sydney Sweeney asistió a la boda de Leslie, hermana de Glen Powell, que se realizó en Dallas, Estados Unidos. En 2023, el actor terminó la relación con la modelo Gigi Paris en medio de la promoción de la película Con todos menos contigo, lo que acrecentó la teoría de un posible acercamiento con su compañera de reparto.

"Las dos cosas que tienes que vender en una comedia romántica son la diversión y la química. Sydney y yo tenemos una química sin esfuerzo", afirmó Powell para The New York Times en ese entonces. Cabe resaltar que estos rumores de una supuesta relación entre ambos hicieron que la película tuviera más promoción, por lo que aprovecharon el momento.

"Una vez que se convirtió en un éxito, muchas de las entrevistas eran solo preguntas sobre eso”, indicó Sweeney a Entertainment Weekly. "A veces solo tienes que sumergirte un poco en eso. Y funcionó maravillosamente", agregó Powell. En la misma entrevista, Sweeney se refirió a su exprometido Jonathan Davino como su "mejor amigo".

¿Sydney Sweeney canceló su boda con Jonathan Davino?

Si bien Sweeney y Powell tienen una gran amistad, sus seguidores han puesto en duda la continuación de su relación amorosa con Jonathan Davino ya que, de acuerdo con medios internacionales, la actriz decidió cancelar el compromiso a pocas semanas de realizarse la boda.

Davino, de 41 años, y Sweeney, de 27, están saliendo desde 2018 y, de acuerdo con la actriz, se conocieron fuera del mundo del entretenimiento. "No salgo con gente famosa. No salgo con actores, músicos ni nadie del mundo del espectáculo porque así puedo ser la Syd normal y es más fácil. Busco un mejor amigo. Necesito estar con alguien con quien literalmente pueda pasar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y nunca cansarme y estar riendo todo el rato", dijo a Cosmopolitan.

En marzo de 2022, fue fotografiada con un anillo de diamantes y meses más tarde, People confirmó que estaban comprometidos. Los rumores de crisis comenzaron en marzo cuando Sydney Sweeney borró una foto con Davino y lució su mano sin el famoso anillo. "Ella no tiene mucho tiempo libre, y eso causa tensión entre los dos. Sydney está muy centrada en su carrera. Jonathan desearía que pudieran pasar más tiempo de calidad juntos. Aunque ambos están trabajando por su relación", explicó una fuente.

Durante la gira promocional de 'Con todos menos contigo', a principios de 2024, Powell y Sweeney utilizaron su mencionada química para impulsar la venta de entradas. Fuente: @anyonebutyoumovie

