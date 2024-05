Sydney Sweeney, protagonista de 'Inmaculada', habla en quechua y comparte su deseo por visitar Perú

La actriz estadounidense Sydney Sweeney comparte su deseo por conocer Perú. | Fuente: BF Distritution

La actriz estadounidense Sydney Sweeney, reconocida por su papel en la comedia romántica Con todos menos contigo en 2023, da un giro hacia el terror psicológico con el estreno de Inmaculada. La película dirigida por Michael Moha llega a las salas de cine en Latinoamérica desde el 30 de mayo.



Inmaculada sumerge al espectador en la historia de Cecilia, interpretada por Sweeney, una monja devota que busca la iluminación espiritual en un remoto convento italiano. Sin embargo, su búsqueda se convierte en una pesadilla cuando descubre oscuros secretos y horrores inexplicables que desafían la lógica.

¿Qué dijo Sydney Sweeney sobre Perú?

Durante la promoción de la película en México junto al actor español Álvaro Morte, Sydney Sweeney expresó su fascinación por la riqueza cultural peruana, manifestando su deseo de visitar el país. "En realidad, tengo tantas ganas de ir a Perú", comentó.



En una entrevista con la actriz peruana Ximena Palomino, Sweeney, conocida por exitosas series como Euphoria y The White Lotus, demostró su aprecio al pronunciar "ch'uya", que significa "inmaculada" en quechua.



Además, tanto Sydney como Álvaro recibieron unos Toritos de Pucará, emblemáticos símbolos de buena fortuna y protección en la cultura peruana. Profundamente emocionados, los actores expresaron su agradecimiento por estos significativos regalos.

'Inmaculada', la nueva película de Sydney Sweeney, llega a los cines en mayo.Fuente: Black Bear Pictures

El elenco de 'Inmaculada' incluye a Sydney Sweeney, Álvaro Morte y Benedetta Porcaroli, entre otros.Fuente: Black Bear Pictures

¿Qué aporta Inmaculada al género de terror?

Álvaro Morte considera que Inmaculada es una película entretenida que, además, aborda el tema del feminismo. "Cuando leí el guion, descubrí que hay algunas cosas a lo largo de la película que son muy interesantes para hablar (...) Cuando sales del cine, no solo tienes esta experiencia entretenida, también tienes la posibilidad de hablar sobre otras cosas", cuenta.



"He estado muy apasionada por Inmaculada durante 10 años", revela Sydney Sweeney. "El personaje era desafiante, pasó por un viaje tan inesperado. Como actriz, trato de encontrar personajes que me asusten de alguna manera y me desafíen", agregó. "Amo las películas de terror. Mi papá y yo crecimos viéndolas. Immaculate habla con ese género y con el tipo de narrativa que me gusta contar".



Morte también compartió una experiencia inusual durante el rodaje de la película: "Estábamos filmando en los catacumbas en Roma. Tenías que salir cada 45 minutos porque el aire se estaba contaminando, de lo contrario podríamos morir. Caminábamos allí, entre huesos humanos y cosas. Realmente no pasó nada espeluznante, pero la experiencia ya era espeluznante en sí misma".

