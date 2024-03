La temporada 3 de 'Euphoria' no ha sido cancelada, pero se retrasan las grabaciones

La tercera temporada de Euphoria, protagonizada por Zendaya, no ha sido cancelada a pesar de experimentar un retraso, confirmó HBO. La cadena desmintió así los rumores de una cancelación definitiva que circulaban en la web. No obstante, aún no se ha confirmado una fecha tentativa de estreno.



"HBO y Sam Levinson siguen comprometidos en hacer una tercera temporada excepcional", declaró un portavoz de HBO a Variety. "Mientras tanto, estamos permitiendo que nuestro elenco tan solicitado persiga otras oportunidades". Los guiones para la temporada 3 aún están siendo escritos.



L,a noticia surge después de un informe publicado por el blog World of Reel, que sugiere que la serie ha sido cancelada por completo.

Según el autor de la publicación, Jordan Ruimy, "No se va a rodar. Tenían planes para rodarla este verano, pero eso se vino abajo y el viernes comunicaron al reparto que podían liberar sus agendas para otros proyectos”.

¿Por qué se pospuso la tercera temporada de Euphoria?

La producción de la tercera temporada de Euphoria había experimentado largos retrasos, en parte debido a las huelgas de Hollywood y al fallecimiento de Angus Cloud en julio de 2023, quien interpretó a Fez. Además, la serie ha catapultado a la mayoría de su elenco, incluyendo a Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney, lo que ha complicado la coordinación de los horarios de producción.



En noviembre de 2023, HBO confirmó que se esperaba el estreno de la tercera temporada para 2025, lo que implica al menos tres años de diferencia entre temporadas desde que la temporada 2 se lanzó en enero de 2022. Debido al largo periodo entre temporadas, han surgido rumores de que la tercera entrega tendría lugar después de un salto temporal de cinco años.



En una entrevista con Jimmy Fallon en enero, Jacob Elordi bromeó diciendo que la tercera temporada tendría que transcurrir en el futuro, de lo contrario, sería "un poco extraño". "Espero que sea pronto, o van a tener que hacerme Benjamin Button o algo así", mencionó. "Voy a tener la espalda mala al caminar por el pasillo, ¿sabes?".

¿Qué está haciendo el elenco de Euphoria?

Euphoria sigue la historia de Rue (Zendaya), una adolescente adicta a las drogas que lucha por mantenerse sobria y readaptarse a la secundaria después de la rehabilitación. Aunque la serie ha sido aclamada por sus actuaciones, también ha recibido críticas por su contenido sexual y su representación del consumo de drogas.



Zendaya, ganadora de dos Premios Emmy por la serie, disfruta del éxito de la segunda parte de Dune mientras es conocida también en las salas de cine por su trabajo en las películas de Spider-man. Además, alista el estreno de Challengers, una película con el director Luca Guadagnino, el autor de Call me by your name y Suspiria.



Jacob Elordi ha participado en los estrenos de Saltburn y Priscilla. Por otro lado, Sydney Sweeney se ha consolidado como una actriz consentida en Hollywood: protagonizó Madame Web, que no tuvo éxito en taquilla, pero también encabezó el elenco de Cualquiera menos tú, la comedia romántica que más ha recaudado en los últimos años.

