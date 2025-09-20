"Pensaron que estaba loco": Sylvester Stallone propuso una precuela de 'Rambo' con IA para rejuvenecerlo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sylvester Stallone reveló que en algún momento planteó la idea de realizar una precuela de Rambo utilizando inteligencia artificial (IA) para rejuvenecerlo. "La tecnología es lo suficientemente sofisticada como para hacerme de 18 años", aseguró el actor en el pódcast Bingeworthy de The Playlist.

El intérprete recordó que, cuando expuso la propuesta, "muchos pensaron que estaba loco", pero explicó que la IA permitiría mostrar a John Rambo en Vietnam usando prácticamente la misma imagen, lo que no representaría un gran reto técnico.

La precuela sobre Rambo y Rocky

Actualmente, ya está en marcha un proyecto sobre los orígenes de Rambo con Noah Centineo, aunque Stallone no forma parte de ese plan. Sin embargo, advirtió que interpretar al personaje será complicado para cualquier otro actor debido a la fuerte identificación del público con el papel.

"Es muy, muy difícil. Puede hacer un trabajo brillante, pero siempre tendrás que superar eso. Yo pasé por lo mismo con Get Carter (Asesino implacable). Todos aman la original, y siempre estás luchando contra ese prejuicio", señaló.

Otro de los títulos de Sylvester Stallone que vuelve a la pantalla es Rocky con Anthony Ippolito como protagonista. El veterano actor dijo que la noticia lo sorprendió: "Me quedé impactado al leerlo. No tengo absolutamente nada que ver con eso".

Aunque consideró que podría aportar su experiencia, reconoció que es poco probable su participación, ya que el guion estaría terminado.

Sylvester Stallone alista el lanzamiento de sus memorias

Paralelamente, Sylvester Stallone prepara el lanzamiento de su libro de memorias The Steps, que saldrá a la venta el 5 de mayo de 2026. De acuerdo con la sinopsis, la obra recorre desde su llegada a Nueva York en 1969 hasta el triunfo de Rocky en los Premios de la Academia de 1977, relatando su historia marcada por la lucha, la subsistencia y el éxito.

El texto también aborda etapas posteriores de su vida, todo lo que lo llevó a construir una carrera de actor legendario.

En televisión, Stallone continúa con su serie Tulsa King. La tercera temporada se estrenará en Prime Video el 21 de septiembre y ya fue confirmada una cuarta entrega.