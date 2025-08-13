Noah Centineo encarnará a Rambo en precuela de la franquicia que protagonizó Sylvester Stallone

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Noah Centineo asumirá el reto de interpretar a John Rambo en una precuela de la franquicia de Sylvester Stallone, según informaron Deadline y Variety.

La nueva producción, titulada John Rambo, será dirigida por Jalmari Helander (Sisu) y escrita por Rory Haines y Sohrab Noshirvani. El rodaje está previsto para inicios de 2026 en Tailandia.

Aunque todavía no hay detalles concretos sobre la trama, se sabe que será una historia ambientada en la Guerra de Vietnam.

Los representantes de Centineo y de Millennium Media, productora a cargo del proyecto, todavía no emiten comentarios.

La cinta original dio lugar a cuatro secuelas, entre ellas Rambo (2008), dirigida por Stallone, y Rambo: Last Blood (2019), en la que el personaje viaja a México para rescatar a su sobrina.

¿Sylveter Stallone participa en la precuela de Rambo?

Stallone ya se había referido a una precuela de Rambo desde 2019, cuando describió al protagonista como un líder nato, popular y atlético, cuya vida cambió por completo a causa de la guerra. Aunque no participa directamente en esta producción, podría tener una aparición especial si se presenta un papel adecuado.

En 2023, el actor bromeó en el Festival Internacional de Cine de Toronto sobre su retiro del personaje: "Él prácticamente está acabado, aunque quieran hacer otra, pero ¿contra qué voy a pelear? ¿Artritis?".

Por su parte, Centineo, de 29 años, ha participado recientemente en el drama bélico Warfare, ambientado en la Guerra de Irak, y en Our Hero, Balthazar, presentada en el Festival de Tribeca de este año.