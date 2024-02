Ryan Gosling cantará en vivo ‘I’m Just Ken’, tema de 'Barbie', en los Oscar 2024

Ryan Gosling hará una interpretación de la canción ‘I’m Just Ken’, basada en su personaje del muñeco ‘Ken’ en la película Barbie, durante la edición de 96 de los próximos premios Oscar que se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el próximo domingo 10 de marzo. De acuerdo con información de Variety, se confirmó que el actor de 43 años realizará dicho número en vivo en la ceremonia luego de “meses de especulaciones”.

“Las fuentes le dijeron a Variety que el actor cantará la canción nominada al Premio de la Academia de Barbie durante la ceremonia anual el 10 de marzo. La Academia, por su parte, declinó hacer comentarios”, resaltó el portal estadounidense especializado en cine.

En efecto, la canción ‘I’m Just Ken’ se encuentra nominada en la categoría Mejor canción original, en los Oscar 2024, junto con el tema ‘What Was I Made For?’ (Billie Eilish y Finneas), también de Barbie. Asimismo, compiten por el premio: 'The Fire Inside' (Becky G), de la película Flamin'Hot; 'It Never Went Away', del filme American Symphony; y 'Wahzhazhe' (A Song for My People), de Los asesinos de la luna.

A principio de febrero, Ryan Gosling confesó en una entrevista con Variety que, hasta ese momento, los encargados del evento en la Academia no le habían pedido hacer ningun número en vivo. “Quizás sea demasiado arriesgado que yo lo haga (…) No sé cómo funcionaría eso, pero estoy abierto a ello”, declaró el actor canadiense.

Ryan Gosling personificó al muñeco 'Ken' en la película 'Barbie', de Greta Gerwig. | Fuente: Warner Bros

Ryan Gosling aún no se pronuncia

Por su parte, Ryan Gosling aún no se pronuncia sobre la designación de la Academia para que cante ‘I’m Just Ken’, de la película Barbie. No obstante, el actor canadiense se encuentra nominado a Mejor actor de reparto, por la misma película, por lo que su presencia sería un hecho.

Asimismo, Mark Ronson, compositor de la canción ‘I’m Just Ken’ junto con Andrew Wyatt, mencionó a Variety que sería un sueño ver a Gosling actuar y cantar el tema en el evento de los Oscar.

En otro momento, al ser consultado sobre la posibilidad de que Ryan Gosling sea sustituido en caso se niegue a cantar la canción en la gala, Mark Ronson respondió: “No. Creo que, si Ryan no lo hace, entonces nosotros no lo haremos”.

Ryan Gosling: "Ken es el papel más difícil que he tenido"

Ryan Gosling no es ajeno a los Premios Oscar. El actor fue nominado primero en el 2006 en la categoría Mejor actor con la película Half Nelson. Posteriormente, en el 2016 hizo lo mismo con su papel de Sebastian Wilder en la icónica comedia musical La La Land.

Este 2024, Ryan Gosling ha sido nominado como Mejor actor de reparto con su papel de Ken en Barbie, la película más taquillera del año pasado con más de 1 400 millones de dólares siendo el filme con más recaudación en la historia de Warner Bros obteniendo hasta ocho nominaciones en los Oscar.

“Ken es el papel más difícil que he tenido que desempeñar (…) Quería asegurarme de que iba a hacerlo, pensé: 'No puedo estropear esto'. No puedo ser el tipo que arruinó la película de Barbie (…) Así que, si voy a hacerlo, tengo que hacer más de lo que sé que soy capaz de hacer”, mencionó a Variety.

