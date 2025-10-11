"¡Sigan luchando!": Sylvester Stallone se emociona al ver a marines de EE.UU. recrear una escena de 'Rocky'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sylvester Stallone compartió en sus redes sociales un video corto en el que se observa a un grupo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos recreando una de las escenas más reconocidas de la película Rocky, la cual protagonizó en 1976.

En el clip, los soldados corren por las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, tal como lo hizo el famoso boxeador en su entrenamiento durante el oscarizado filme.

La recreación conmovió al actor, quien expresó su orgullo por las Fuerzas Armadas de su país a través de un mensaje en Instagram.

"La vida es demasiado corta para no entregarse por completo. No podría estar más orgulloso de nuestra Armada y Cuerpo de Marines de EE. UU., subiendo los escalones de Rocky con corazón, coraje y honor. ¡Sigan luchando! 🥊🥊", escribió Stallone.

Stallone compara la victoria de Trump con las hazañas de Rocky

Es imposible no asociar a Sylvester Stallone con su famoso personaje; de hecho, a menudo lo menciona al referirse a temas de actualidad.

En noviembre de 2024, durante la gala del America First Policy Institute, el actor fue consultado sobre la segunda victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la comparó con las victorias de su personaje en el cine.

"Me encanta la mitología. Y este individuo no existe en este planeta. Nadie en el mundo podría haber conseguido lo que él, así que estoy impresionado", declaró en esa ocasión.

También recordó que la creación de Rocky tuvo un origen similar al ascenso político de Trump.

"En ese momento, él era un elegido, y así fue como comencé el viaje: algo iba a suceder, este hombre iba a pasar por una metamorfosis y cambiar vidas, al igual que el presidente Trump", señaló.