¡Duelo de leyendas! Sylvester Stallone y Samuel L. Jackson actuarán juntos por primera vez en 'Tulsa King 3'

Samuel L. Jackson y Sylvester Stallone actuarán juntos por primera vez en la tercera temporada de Tulsa King. La noticia fue confirmada por el propio Stallone, quien compartió una fotografía en la que ambos aparecen durante una escena que formará parte de los nuevos episodios de la serie de Paramount Plus.

Stallone protagoniza la serie en el papel de Dwight 'El General' Manfredi, un mafioso neoyorquino que, tras cumplir 25 años de prisión, es exiliado a Oklahoma por su antigua familia criminal. Una vez allí, rápidamente se establece en el bajo mundo y forma su propia organización.

En esa línea, Jackson se suma a la historia como Russell Lee Washington Jr., un personaje que promete encender la trama al enfrentarse con Manfredi. Así, el nuevo persoanje buscará levantar su propio imperio criminal en Oklahoma, desafiando el dominio de 'El General'.

De acuerdo con Variety, tras su participación en Tulsa King, Jackson protagonizará una serie spinoff titulada Nola King, centrada en su personaje.

El universo de Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson es uno de los actores más reconocidos de su generación. Fue nominado al Oscar por su papel revelación en Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Desde entonces, ambos han colaborado en películas como Jackie Brown, Django sin cadenas y Los ocho más odiados.

Jackson también es conocido por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpreta a Nick Fury. Otros de sus papeles destacados incluyen El protegido y su secuela Glass, varias entregas de Star Wars, Shaft y Serpientes a bordo. En televisión, participó en Fight Night y The Last Days of Ptolemy Grey.



¿Qué se sabe de Tulsa King 3?

La producción de la tercera temporada de Tulsa King comenzó en marzo de 2025, con grabaciones en Oklahoma y Atlanta, escenarios característicos de la serie.

Sylvester Stallone regresa en su rol protagónico, acompañado por Jay Will, Max Casella, Andrea Savage, Martin Starr, Garrett Hedlund, Vincent Piazza, Dana Delany y Annabella Sciorra.

Además, se integran nuevos rostros como Robert Patrick, Beau Knapp, Kevin Pollack, Bella Heathcote y James Russo. La dirección estará a cargo de Jim McKay y la producción general de Dave Erickson.

Aunque aún no hay fecha oficial de estreno, se espera que los nuevos episodios lleguen a finales del 2025.

