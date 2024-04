Margot Robbie, Ed Sheeran, y otros artistas, apoyan subasta a favor de niños que viven en guerra

Margot Robbie, Mark Ruffalo, Gillian Anderson, Vanessa Kirby, y Bradley Cooper son algunos de los actores que donaron objetos para una subasta organizada por el grupo benéfico War Child en favor de los niños que, actualmente, viven las consecuencias de la guerra.

En el caso de la industria musical, la organización también recibió el apoyo de Taylor Swift, Ed Sheeran, Nile Rodgers, Kate Bush, Coldplay, entre otros artistas.

Según informó Variety, fueron más de 70 celebridades quienes decidieron donar artículos para la recaudación de fondos ‘Spring Clean’. Entre los objetos figuran: un póster de la película Barbie, firmado por Robbie, el guion original de la película Love Actually entregado por los creadores de la película, Emma Freud y Richard Curtis.

Asimismo, algunas estrellas de The Crown decidieron entregar los trajes usados con sus personajes de la popular serie de Netflix como la ropa esmeralda de la Reina Isabel (Imelda Staunton), el traje negro de Margaret Thatcher (Gillian Anderson), el traje de la princesa Margarita (Vanessa Kirby), el traje de la princesa Diana (Emma Corrin), así como la claqueta y el guion firmado del programa.

De igual manera, se donó el guion de la película Evita, firmado por Jonathan Pryce, un libro y álbum del filme Maestro, firmado por el protagonista Bradley Cooper. Además, de un póster firmado de Florence + The Machine, una impresión original de ondas sonoras del tema ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, una figura de acción de Hulk firmada por Mark Ruffalo, entradas para el concierto de Taylor Swift en Wembley, y más.

Actrices de la serie 'The Crown' donaron algunos trajes de sus personajes. | Fuente: Netflix

Subasta 'Spring Clean' será del 25 de abril al 16 de mayo

La subasta de War Child denominada 'Spring Clean' se realizará del 25 de abril al próximo 16 de mayo con el objetivo de vender todos los objetos para recaudar dinero en favor de los niños que conviven con la guerra.

“Los fondos recaudados a través de la subasta ayudarán a War Child a proteger, educar y defender los derechos de los niños que viven en conflictos, ofreciendo esperanza de un futuro más seguro y brillante a muchos más niños”, resalta la página oficial de la subasta.

Por otro lado, la oferta actual, de la mayoría de objetos, es de 10 euros, esperando que este número suba gracias a la donación de “recuerdos y tesoros personales únicos en su tipo” que hicieron diversos famosos de industrias creativas.

Para poder acceder a la subasta, pueden ingresar al siguiente enlace donde deberán registrarse para tener la posibilidad de acceder a los objetos promocionados en la página.

Mark Ruffalo donó a la subasta un muñeco de Hulk firmado con su nombre. | Fuente: AFP

Embajadora de War Child explica la importancia de la subasta

Por otro lado, Carey Mulligan, embajadora global de War Child, resaltó la importancia de la subasta, donde ella también regalará un libro de edición limitada del guion del filme Saltburn, protagonizada por Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, entre otros actores.

“En este momento, más niños que nunca viven en conflictos. Después de haber trabajado con War Child durante más de 10 años, estoy agradecido de haber sido testigo de primera mano del impacto transformador de brindar a niños y familias vulnerables los recursos que tanto necesitan”, escribió la ejecutiva en un comunicado.

Del mismo modo, resaltó como la industria creativa puede lograr una gran colección para una subasta en favor de niños. “Es sorprendente lo que la industria creativa puede lograr cuando nos unimos y espero que la mayor cantidad posible de personas decidan ayudar a War Child ofertando por estos artículos raros que han sido donados con mucho cariño”, agregó.

Subasta cuenta con un libro de edición limitada del guion del Saltburn filmado por el elenco. | Fuente: MRC Film

