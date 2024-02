Mimy Succar se luce entre las mejores vestidas en los Grammy, según la revista Vogue

Los Grammy 2024 nos trajeron looks memorables como el de Miley Cyrus, Taylor Swift y Lana del Rey. Sin embargo, la peruana Mimy Succar también dejó huella en la alfombra roja y fue catalogada como una de las mejores vestidas, según la revista Vogue.

Por medio de las redes sociales, Tony Succar se emocionó al saber que su mamá, pese a que había una tormenta Los Ángeles, pudo tener un buen look. Como ya estaba casi lista, su hermano Kenyi y su papá hicieron lo posible para que su vestido no se arruinara.

El traje que lució Mimy Succar en los Grammy 2024 fue diseñado por la peruana Lourdes Regina. "Gracias por este vestido tan lindo que me hizo sentir como toda una princesa en la alfombra", escribió la cantante.

Aparte del vestido, fue maquillada por Sooyon Elina Kim y su peinado fue hecho por Rebecca V. "Han hecho un gran y admirable trabajo que no se malogro con la lluvia", añadió el percusionista en su cuenta de Instagram.

A pesar de que no ganaron el galardón, Mimy Succar se sintió feliz de haber dado un gran paso en su carrera musical ya que ha sido su primera nominación: "Fue un verdadero honor, compartir con tantos artistas quienes solo los he visto por televisión, y quienes admiro tanto. El mejor premio y regalo que tengo es mi familia, y poder compartir este momento juntos a sido la bendición más grande. Me siento una ganadora y demasiada afortunada", escribió. "Felicito al maestro Rubén Blades por ganar el Grammy en esta categoría tan impresionante, de mejor disco tropical, y ojalá que lo pueda conocer algún día".

La primera nominación de Mimy Succar a los Grammy

Rubén Blades fue el ganador en la categoría Mejor álbum tropical latino por su disco Siembra: 45º Aniversario (Con Roberto Delgado & Orquesta) en los Grammy 2024. El cantante panameño venció por segunda vez a Tony Succar, quien, junto a su madre Mimy Succar, lanzaron su primer proyecto juntos Mimy y Tony.

¿Contra quiénes competía el peruano? Voy a ti (Luis Figueroa), Niche sinfónico (Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia), VIDA (Omara Portuondo) y Escalona nunca se había grabado así (Carlos Vives).

Mimy y Tony es un álbum que destaca la fuerza de los lazos familiares y la capacidad de la música para unir generaciones. La fusión de estilos refleja la rica historia de vida de Mimy. El proyecto incluye colaboraciones con artistas de renombre como La India, Nora Suzuki y José Alberto "El Canario".

En una entrevista en septiembre con RPP, el músico compartió su experiencia trabajando con su madre, destacando su conexión especial en la música. Según Tony, la voz de Mimy es una fusión única de la música japonesa, la criolla afroperuana y la salsa. "Ella es puro corazón, por eso conecta con la gente", comentó.

