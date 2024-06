"Tengo suerte de estar viva": Halsey comparte su lucha tras conocer su diagnóstico de lupus y leucemia

"Tengo suerte de estar viva", compartió Halsey, expareja del actor Evan Peters, el pasado miércoles en sus redes sociales. La cantante estadounidense, nominada en dos ocasiones al Grammy, reveló haber sido diagnosticada con lupus y leucemia tras enfrentar serios problemas de salud.



La intérprete de Without Me, quien utiliza los pronombres she/they en inglés, se comunicó primero el martes con sus seguidores en Instagram, con un mensaje breve y misterioso: “En pocas palabras, tengo suerte de estar viva. En resumen, escribí un álbum. Comienza con The End. Ya está disponible".



Aunque inicialmente no proporcionó detalles sobre su condición, etiquetó a la Lupus Research Alliance y a la Leukemia & Lymphoma Society en la publicación. Posteriormente, compartió un video donde se le ve conectada a una sonda, utilizando una máscara, y mencionó estar en "día uno de tratamiento". Otros clips la mostraban con un pañuelo en la cabeza y recibiendo suero.



También compartió un video en el que se le escuchaba decir: “En serio, en serio (…) como una anciana”. “Me dije a mí misma que me voy a dar dos años más para estar enferma. A los 30 voy a renacer y no voy a estar enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y voy a poder rehacer mis 20 cuando tenga 30", agregó.

¿Cuál es el diagnóstico de Halsey?

"Sé que todos se están enterando de algo que he guardado por mucho tiempo, y no estaba segura de cuánto quería compartir. Pero han sido tan amables que quiero contarles un poco más", dijo Halsey en una publicación en Instagram. Continuó: "En el 2022 me diagnosticaron primero Lupus SLE y luego un trastorno linfoproliferativo de células T, ambos bastante raros".



"Afortunadamente, ahora mismo están controlados o en remisión, pero probablemente los tendré de por vida. Después de un comienzo difícil, con la ayuda de médicos increíbles, poco a poco logré controlarlo todo. Ya han pasado dos años, me siento mucho mejor y estoy más agradecida que nunca por tener la música como refugio", concluyó.



Esta experiencia inspiró a Halsey a componer la canción The End. El tema refleja la confusión que experimenta debido a sus dolencias y su lucha por sobrevivir: "Cada dos años, un médico dice que estoy enferma / Saca una nueva bolsa de trucos / Y luego me lo ponen / Y al principio, fue mi cerebro, luego un esqueleto en dolor / Y no me gusta quejarme, pero pido perdón".

