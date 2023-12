¡Imparable! 'Barbie' se apodera de los Critics Choice Awards con 18 nominaciones

Barbie marca historia, una vez más, al ser la película más nominada en los Critics Choice Awards 2024 que se llevará a cabo el próximo 14 de enero en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el filme, protagonizado por Margot Robbie y dirigido por Greta Gerwig, cuenta con 18 menciones en la lista difundida este miércoles 13 de diciembre.

En efecto, en su 29° edición, los Critics Choice Awards han colocado a Barbie en las categoría a: mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor actriz (Margot Robbie), mejor actor de reparto (Ryan Gosling), mejor actriz de reparto (América Ferrera), mejor actriz joven (Ariana Greenblatt), mejor reparto, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor montaje, mejor diseño de vestuario, mejor peluquería y maquillaje, mejor comedia, mejor banda sonora y mejor canción con 3 postulaciones: Dance the Night, I'm Just Ken y What Was I Made For?.

Es así como Barbie hizo historia en los Critics Choice Awards convirtiéndose en la más nominada y superando el récord de 14 nominaciones de los filmes: Todo a la vez en todas partes y La forma del agua. Seguidamente, aparecen Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Pobres criaturas, de Yorgos Lanthinos, con 13 nominaciones.

En ese sentido, en la categoría a mejor película donde se encuentra Barbie también aparecen Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, El color púrpura, de Blitz Bazawule, Los que se quedan, de Alexander Payne, American Fiction, de Cord Jefferson, Maestro, de Bradley Cooper, Vidas pasadas, de Celine Song, y Saltburnn, de Emerald Fennerll.

Ryan Gosling y Margot Robbie protagonizan la película 'Barbie'. | Fuente: Instagram (barbiethemovie)

Nominados en los Critics Choice Awards 2024

Mejor película

Ficción americana



Barbie



El color púrpura



Los restos



Asesinos de la flor Luna



Maestro



Oppenheimer



Vidas pasadas



Pobres



Saltburn

Mejor actor

Bradley Cooper, Maestro



Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon



Colman Domingo, Rustin



Paul Giamatti, The Holdovers



Cillian Murphy, Oppenheimer



Jeffrey Wright, Ficción americana

Mejor actriz

Lily Gladstone, Los asesinos de la flor de la luna



Sandra Hüller, Anatomía de una caída



Greta Lee, Vidas pasadas



Carey Mulligan, Maestro



Margot Robbie, Barbie



Emma Stone, Pobres

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown, Ficción estadounidense



Robert De Niro, Los asesinos de la luna de las flores



Robert Downey Jr., Oppenheimer



Ryan Gosling, Barbie



Charles Melton, Mayo Diciembre



Mark Ruffalo, Pobres

Mejor actriz de soporte

Emily Blunt, Oppenheimer



Danielle Brooks, The Color Purple



America Ferrera, Barbie



Jodie Foster, Nyad



Julianne Moore, May Diciembre



Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor actor/actriz joven

Abby Ryder Fortson, ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margarita.



Ariana Greenblatt, Barbie



Calah Lane, Wonka



Milo Machado Graner, Anatomía de una caída



Dominic Sessa, The Holdovers



Madeleine Yuna Voyles, The Creator

Mejor reparto de actuación

Air



Barbie



El Color Púrpura



Los Restos



Asesinos de la Flor Luna



Oppenheimer

Mejor director

Bradley Cooper, Maestro



Greta Gerwig, Barbie



Yorgos Lanthimos, Pobres



Christopher Nolan, Oppenheimer



Alexander Payne, The Holdovers



Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon



Mejor guión adaptado

Kelly Fremon Craig, ¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margarita.



Andrew Haigh, Todos nosotros extraños



Cord Jefferson, Ficción estadounidense



Tony McNamara, Pobres



Christopher Nolan, Oppenheimer



Eric Roth y Martin Scorsese, Los asesinos de la flor de la luna

Mejor guión original

Samy Burch, mayo diciembre



Alex Convery, Air



Bradley Cooper y Josh Singer, Maestro



Greta Gerwig y Noah Baumbach, Barbie



David Hemingson, The Holdovers



Celine Song, Vidas pasadas

Mejor fotografía

Matthew Libatique, Maestro



Rodrigo Prieto, Barbie



Rodrigo Prieto, Asesinos de la flor de la luna



Robbie Ryan, Pobres



Linus Sandgren, Saltburn



Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

Mejor diseño de producción

Suzie Davies, Charlotte Dirickx, Saltburn



Ruth De Jong, Claire Kaufman, Oppenheimer



Jack Fisk, Adam Willis, Los asesinos de la luna de las flores



Sarah Greenwood, Katie Spencer, Barbie



James Price, Shona Heath, Szusza Mihalek, Pobres



Adam Stockhausen, Kris Moran, Ciudad asteroide

Mejor edición

William Goldenberg, Air



Nick Houy, Barbie



Jennifer Lame, Oppenheimer



Yorgos Mavropsaridis, Pobres



Thelma Schoonmaker, Los asesinos de la flor de la luna



Michelle Tesoro, Maestro

Mejor diseño de vestuario

Jacqueline Durran, Barbie



Lindy Hemming, Wonka



Francine Jamison-Tanchuck, El color púrpura



Holly Waddington, Pobres



Jacqueline West, Los asesinos de la flor de la luna



Janty Yates, David Crossman, Napoleón

Mejor peinado y maquillaje

Barbie



El Color Púrpura



Maestro



Oppenheimer



Cosas Pobres



Priscilla

Mejores efectos visuales

Los creadores



Guardianes de la galaxia vol. 3



Misión: Imposible – Dead Reckoning Primera parte



Oppenheimer



Pobres



Spider-Man: A través del Spider-Verse

Mejor película en lengua extranjera

Anatomía de una caída



Godzilla Minus One



Días perfectos La



sociedad de la nieve



El sabor de las cosas



La zona de interés

Mejor canción

'Baila la noche', Barbie



'Solo soy Ken', Barbie



'Peaches', la película de Super Mario Bros.



'Camino a la libertad', Rustin



'Este deseo', deseo



'Para qué fui hecho', Barbie

Mejor puntuación

Jerskin Fendrix, Pobres



Michael Giacchino, La Sociedad de las Nieves



Ludwig Göransson, Oppenheimer



Daniel Pemberton, Spider-Man: A través del Spider-Verse



Robbie Robertson, Los asesinos de la luna de las flores



Mark Ronson, Andrew Wyatt, Barbie

La cineasta estadounidense Greta Gerwig es la directora de 'Barbie'. | Fuente: Instagram (barbiethemovie)

29th Annual Critics Choice Award Nominations https://t.co/gsZyS2whU6 — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) December 13, 2023

Barbie se impuso en los Globos de Oro con 9 nominaciones

Barbie hizo historia hace unos días al convertirse con la película con más nominaciones en los Globos de Oro 2024 con nueve menciones donde resalta: mejor actriz en película de comedia (Margot Robbie), mejor actor de reparto (Ryan Gosling), mejor película musical, mejor dirección, mejor guion y Logro Cinematográfico y de Taquilla.

Además, Barbie, la película más taquillera en el mundo superando los 1,400 millones de dólares a nivel global, ha logrado meter hasta tres nominaciones en la categoría a mejor canción original en los próximos Globos de Oro.

Entre los sencillos de Barbie postulados por la academia figuran: ¿Para que fui hecha?, de Billie Eilish y Finneas, Dance the Night, de Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt, y I’m Just Ken, de Mark Ronson y Andrew Wyatt.