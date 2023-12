Andre Braugher, estrella de 'Brooklyn Nine-Nine', falleció a los 61 años

El actor estadounidense es recordado por su trabajo en la premiada serie Brooklyn Nine-Nine. Además, ha dejado títulos en el cine como Glory, Frequency y Poseidon.

Andre Braugher, reconocido por su destacado papel en Brooklyn Nine-Nine, falleció a los 61 años tras enfrentar una breve enfermedad, según confirmó su publicista, Jennifer Allen. Ganador de dos premios Emmy, Braugher saltó a la fama en 1989 con la película Glory, compartiendo escenario con Denzel Washington y Matthew Broderick.

Los seguidores de Braugher expresaron su pesar en redes sociales con mensajes conmovedores como: "Eras el mejor capitán de todos, descansa en paz", "Gracias por todas las risas", "Gracias por la felicidad, las lecciones y la alegría que me hiciste sentir" y "Se siente como si todos hubiéramos perdido a un amigo, nunca será lo mismo".

Terry Crews, su compañero en Brooklyn Nine-Nine también le dedicó unas palabras en Instagram. "No puedo creer que te hayas ido tan pronto. Es un honor haberte conocido, reído contigo, trabajado contigo y compartido ocho gloriosos años viendo tu talento irremplazable", escribió.

"Esto duele. Nos dejaste demasiado pronto. Me enseñaste mucho. Estaré eternamente agradecido por la experiencia de conocerte. Gracias por tu sabiduría, tus consejos, tu amabilidad y tu amistad. Mis más sinceras condolencias a tu esposa y familia en este momento difícil. Me mostraste cómo es vivir una vida bien vivida".

¿Quién fue Andre Braugher?

El actor estadounidense, graduado de la Universidad de Stanford y formado en arte dramático en Juilliard School, consolidó su carrera en la pantalla chica con notables logros. El papel del detective Frank Pembleton en Homicide: Life on the Street le valió un Emmy, y la miniserie Thief le otorgó otro galardón junto a una nominación al Globo de Oro.

En Men of a Certain Age, interpretando a Owen Thoreau Jr., compartió pantalla con Ray Romano y Scott Bakula, cosechando dos nominaciones al Emmy. Su legado se amplió como el capitán Raymond Holt en Brooklyn Nine-Nine (2013-2021), ganando dos Critics Choice y recibiendo cuatro nominaciones al Emmy.

Casado con la actriz Ami Brabson, con quien tuvo tres hijos, Braugher también dejó huella en el cine con participaciones en City of Angels (1998), Frequency (2000) y Poseidon (2006). A pesar de su partida, su presencia seguirá viva en la próxima serie de Netflix, Residence.

El año pasado, Braugher coprotagonizó She Said, personificando al editor del New York Times en la investigación de las reporteras Jodi Kantor y Megan Twohy, que desencadenó el movimiento #MeToo y el procesamiento de Harvey Weinstein.