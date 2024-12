Murió su exesposo y descubre que tiene cáncer: actriz de 'El señor de los cielos' sufre doble tragedia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Thalí García viene atravesando momentos difíciles en su vida. La recordada actriz de Bere Ahumada en la exitosa serie de Telemundo, El señor de los cielos, fue diagnosticada con cáncer de piel y, además, acaba de sufrir la pérdida de Gabriel Romero, su exesposo y padre de su hija Natalia.

En una reciente entrevista, para la revista mexicana TVNotas, García contó que pudo diagnosticar su cáncer a tiempo antes de que se agravara y perjudicará más su salud.

“Me encontraron una lesión el mes pasado. Bendito Dios, me moví muy rápido. Mi hermana trabaja en el mejor hospital de cáncer en Nueva York y la llamé”, declaró la también modelo de 34 años al medio mexicano este martes.

En efecto, García, quien estuvo en el último remake de Los ricos también lloran de Televisa como Sofía Mandujano, detalló que fue en principios de noviembre que pudo percatarse de “una manchita negra” en la misma zona donde antes había visto un pequeño grano.

“Era un granito en la espalda, por la parte del brasier. Me lo reventé y no le tomé más importancia. A principios de noviembre, me estaba cambiando y se me ocurrió verme en un espejo. Noté una manchita negra”, sostuvo.

Thalí García debutó en la serie El señor de los cielos el 2018 en Telemundo. | Fuente: Instagram (thaligarcia)

¿Qué tipo de cáncer tiene Thalí García?

Thalí García reveló que tuvo que hacerse una cirugía el último 21 de noviembre que, por el bien de ella, fue “exitosa”. Asimismo, reveló el tipo de cáncer diagnosticado cuando fue a consulta con la dermaoncóloga.

“Hay distintos de cáncer, como el melanoma, que aparentemente era el que yo tenía. Cualquier tipo de cáncer que haga metástasis puede terminar en el desenlace que ya conocemos. No fue mi caso, pero sí tuve miedo”, explicó.

Del mismo modo, señaló que debido a que el cáncer fue detectado a tiempo, las “raíces” de los tejidos cancerígenos no atravesaron “la dermis”, por lo que la lesión “no llegó a los ganglios”.

“No ocupé radioterapias ni quimios (…). Hay ciertas reglas para detectar este cáncer, como que la lesión sea asimétrica o cambios de color. Es importante informarnos sobre esto”, comentó.

Thalí García también se desempeña como presentadora en Telemundo. | Fuente: Instagram (thaligarcia)

Thalí García lamentó la muerte de su exesposo Gabriel Romero

Los malos momentos para Thalí García no terminaron. El último 8 de diciembre, la exparticipante de La casa de los famosos anunció la muerte de su exesposo Gabriel Romero.

Si bien no se dieron detalles de la muerte de su expareja, se conoció que su fallecimiento ocurrió el 21 de noviembre, mismo día en que descubrió que tenía cáncer.

“Decirte que te amo es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. Gabo, vuela alto, mi Chapito. Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas”, escribió García con una fotografía en Instagram junto a Romero mostrando el amor que se tenían.

El señor de los cielos es una exitosa serie de televisión grabada desde el 2013 hasta el 2024. | Fuente: Telemundo

¿Quién es Thalí García?

Thalí Alejandra García Arce, conocida como Thalía García, es una actriz, modelo y presentadora de televisión mexicana. Es conocida por su papel de Berenice Ahumada en la exitosa serie El señor de los cielos, de Telemundo. Su última aparición en telenovelas fue en el remake de Los ricos también lloran, donde actúa junto a Sebastián Rulli y Claudia Martín.

En los últimos años, García se desempeñó como presentadora de televisión en Telemundo, participante en realitys como Los 50, donde tuvo una mediática pelea con la peruana Shirley Arica, quien fue expulsada. Este 2024 participó en La casa de los famosos donde fue descalificada.

Anteriormente, estuvo en varias series y telenovelas, como Secretos del alma, Rosa diamante, Hombre tenías que ser, Reina de corazones, Silvana sin lana, Las buchonas, De brutas, nada, entre otras.

