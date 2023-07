Shirley Arica fue expulsada del reality 'Los 50' tras agredir a participante

Después de que Shirley Arica anunciara en sus redes sociales que formaría parte del reality Los 50, de Telemundo, la cadena internacional anunció que la modelo peruana fue expulsada por agredir a una compañera.

En los videos que se han hecho virales en redes sociales, se ve que la modelo tiene un intercambio de palabras con la actriz mexicana Thalí García, reconocida por protagonizar El señor de los cielos.

¿Por qué expulsaron a Shirley Arica?

En el clip de Los 50, se muestra que Shirley Arica le pide a Thalí García que se retire del baño, porque no le gusta lavarse los dientes con gente ahí, pero la mexicana le dijo que no se iba a ir porque recién había entrado y se estaba maquillando.

Por ello, se insultaron hasta que llegaron a las manos. Tras ello, la producción del reality show de Telemundo anunció que decidieron expulsar a Arica y mantener en la mansión a la actriz mexicana.

“Aquí son libres de expresarse, de crear amigos y rivales. Pero en ninguna circunstancia será tolerada ningún tipo de violencia. Por esta razón, tras el lamentable incidente sucedido, Shirley Arica ha sido expulsada de la competencia”, sentenció ‘El León’, conductor que dirige el show.

Shirley Arica recuerda su romance con Reimond Manco

Shirley Arica reveló detalles desconocidos de su mediática relación con Reimond Manco y de cómo las decepciones amorosas la ayudaron a madurar. En la entrevista que concedió al programa A las 10 con Alan Diez, la modelo dijo que su atracción por el jugador de fútbol empezó a los 18 años, cuando formaba parte del plantel de 'Los Jotitas'.

Ambos se conocieron en una discoteca del sur de Lima y esa misma noche quedaron como pareja. Aparentemente, todo iba bien; sin embargo, el panorama cambió en una fiesta que el futbolista organizó en su casa con motivo de Año Nuevo. Desafortunadamente, la influencer descubrió ese día que había sido víctima de un engaño que terminó por destruir sus ilusiones.

"Fui emocionada e ilusionada a su casa, porque supuestamente iba a presentarme como su enamorada. Pero resulta que conmigo estuvo hasta las tres de la mañana, a esa hora vino su seguridad a sacarme porque supuestamente Reimond tuvo un problema y salió de urgencia", narró la modelo.

"Las mujeres tenemos un sexto sentido y sentí que algo olía mal. Salí, pero me quedé afuera de la casa con una amiga, detrás de un carro, de pronto vi llegar a la verdadera novia... Me quedé decepcionada y no tenía ni un sol para regresar a mi casa", agregó.