La temporada 9 de 'El Señor de los Cielos' fue la novela más vista en prime time de Telemundo

A poco de estrenarse la novena temporada de El Señor de los Cielos, se convirtió en una de las narco-series favoritas del público. El primer capítulo en prime time y regresó con fuerza con el protagónico de Rafael Amaya.

Como se transmite a las diez de la noche por Telemundo, compitió con otras novelas como Mujer y con el reality La Casa de los Famosos. El rotundo éxito pasó por encima de los demás con sus impactantes episodios.

Rafael Amaya prometía "mucha acción" previo a lanzarse la novena temporada de El Señor de los Cielos y así fue. ¿Cómo le fue en rating a la historia de Aurelio Casillas?

El primer episodio fue visto por un promedio de 1 294 000 televidentes (P2+) y 481 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según cifras de Nielsen. Es así que se convirtió en lo más visto en el prime time de la televisión hispana.

Ah que la canción!! Mira nada más, no me esperaba este enfrentamiento del cachorro 🤔 #ESDLC9 pic.twitter.com/Y0l5YS9yvI — Señor de los Cielos (@SrDeLosCielosTV) February 16, 2024

Aurelio Casillas, un personaje complejo

Aunque la temporada lideró las mediciones de audiencia en Estados Unidos, los números de El Señor de los Cielos se mantuvieron por debajo de los niveles de otras temporadas. Fuentes de la producción explicaron a la agencia EFE que “la demanda del público era que Aurelio regresara de lleno a la violencia; la audiencia también quiere verlo con diferentes mujeres”.

En ese sentido, Rafael Amaya reconoció que eso no fue una sorpresa para él. En parte lo acredita al morbo que generan la violencia y la promiscuidad, “que son parte de la naturaleza humana”. También piensa que el público valora la autenticidad del personaje. “Él es puro, es tan gutural, tan del estómago. Es crudo, y todo eso va junto con la verdad. Es como el dolor: se siente instantáneamente y se reacciona sin pensar. Ese es Aurelio Casillas y es lo que la gente quiere ver”, afirmó.

Por otra parte, El Señor de los Cielos presenta la historia de alguien que se hizo de la nada. “Hay muchos que se identifican con él en lo enojón, en que no tiene filtros. Sí es un hombre de negocios, pero no es que haya estudiado. Es simplemente una persona que creció sin estudios y está saliendo adelante”, expuso el actor.

¿Mónica Robles regresa a El Señor de los Cielos?

Previo al estreno de su novena temporada, Telemundo compartió un avance donde se veía que las acciones que tomaba Aurelio Casillas tenían consecuencias. Fruto de ello fue que perdió a muchos seres queridos como parejas, hermanos, hijos y eso lo marcó para siempre. Todas esas muertes hicieron que se volviera un hombre más vengativo y alimentaba su odio contra sus enemigos.

Sin embargo, cabe la posibilidad de algunos de ellos –o todos- regresarían a la historia. ¿Por qué? Porque la cadena internacional compartió un video donde sale Mónica Robles, Chacorta, Luz Marina, entre otros. “Te amo Aurelio, no he dejado amarte ni un instante”, dice Mónica, interpretado por Fernanda Castillo, quien murió en la quinta parte de El Señor de los Cielos. Si bien no se ha confirmado, no sería descabellado pensar que “regresarían de la muerte” ya que lo mismo hicieron con Aurelio Casillas.

