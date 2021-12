Eduardo Capetillo y Thalía protagonizaron en 1944 la telenovela "Marimar" | Fuente: Televisa

"Marimar", la popular telenovela de Televisa, fue transmitida por primera vez en el año 1994, su producción estuvo a cargo de Verónica Pimstein y fue protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo.

Entre el elenco también se encontraron grandes talentos como Miguel Palmer, Pituka de Foronda, René Muñoz y Tito Guízar, así como la actuación de la primera actriz Ada Carrasco, quien murió el día que se transmitió el último capítulo.

El pasado lunes, Thalía sorprendió a sus seguidores al anunciar el esperado reencuentro con Eduardo Capetillo a más de 25 años del estreno de la telenovela. Sin embargo esta reunión sería a través de un video para YouTube.

Ambos artistas, quienes también fueron compañeros cuando formaron parte del grupo Timbiriche, decidieron hacer este enlace para contar historias y recordar anécdotas del mencionado melodrama.

LA ANÉCDOTA

Durante la conversación, Thalía puso en evidencia a Capetillo luego de revelar la rabieta que el actor protagonizó durante la grabación de una de las escenas de "Marimar".

Al esposo de Biby Gaytán, quien interpretaba a un futbolista, le pidieron hacer una tijera para una de las tomas. Luego de varios intentos, por fin logró conseguirlo. Sin embargo, su molestia llegó cuando se enteró que las cámaras no habían captado la pirueta.

"Me acuerdo que hiciste un pinche berrinche '¡¿Por qué no lo grabaron?!' Porque fue una [toma] que te salió cañón [muy bien] y no sé por qué [el camarógrafo] no lo grabó", comentó Thalía durante la charla.

"De eso sí me acuerdo, fíjate". Y elogió a su colega. "Que buena memoria tienes", le respondió Capetillo a la intérprete. "Pero quedó increíble. La verdad es que cuando me veo ahora haciendo las escenas de futbolista, si digo 'ese cuate si le juega'", agregó.





AGRADECIDOS

Los actores que dieron vida a Sergio Santibañez y a Marimar agradecieron a sus seguidores por el cariño que les han demostrado a lo largo de estos más de 25 años, tras el éxito de la telenovela.

"Gracias a Dios y al universo que tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto como este. Eso no tiene precio y es increíble que aún después de tantos años y la gente siga dándonos tanto amor", declaró Eduardo.

"A mí me llenaron de amor y me siguen llenando en todos los países con diferentes religiones, diferentes aspectos sociales, estructuras políticas, idiomas. Mi hija se llama Marimar, mi hija se llama Thalía", mencionó la cantante.

.

NUESTROS PODCASTS