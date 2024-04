Así fue el emotivo y divertido reencuentro de Steve Carell y John Krasinski tras su paso por 'The Office'

Steve Carell y John Krasinski, protagonistas de la exitosa serie The Office, se unieron nuevamente para participar en la película Amigos Imaginarios. La noticia ha generado diversas reacciones en redes sociales, especialmente de quienes esperaban verlos en un nuevo proyecto luego de encarnar a los queridos 'Michael Scott' y 'Jim Halpert', respectivamente.

Paramount Pictures, la compañía a cargo de la producción de la cinta de fantasía, compartió un video del reencuentro que tuvo claras referencias a la serie que pronto tendrá su spin-off.

Luego de un emotivo abrazo, ambos intercambiaron divertidos diálogos. "¿Qué alegría verte. Estaba comentando que han pasado años, no?", dijo Krasinski. "Me alegro de que lo tengamos grabado. Es muy íntimo", dice Carell, a lo que John responde: "Esta ha sido la quinta toma y lo has hecho genial en esta". "Déjame intentar una más", agrega Carell, y vuelven a empezar recurriendo a su vena cómica.

Qué hacen Steve Carell y John Krasinski en Amigos Imaginarios

En Amigos Imaginarios, John Krasinski no solo actúa, sino que también asume roles adicionales como escritor y director de la película. La trayectoria del actor incluye películas como Brief Interviews with Hideous Men y The Hollars, así como Doctor Strange in the Multiverse of Madness y A Quiet Place.



Por su parte, Steve Carell prestará su voz al personaje Blue, uno de los amigos imaginarios principales en la película. El actor también protagonizará nueva serie de comedia en Netflix al lado de Tina Fey. Ambos volverán a juntarse tras protragonizar Una noche fuera de serie, en el 2010.



Con un elenco de estrellas que incluye a Ryan Reynolds, Cailey Fleming y Fiona Shaw, Amigos Imaginarios está programada para llegar a los cines de todo el mundo el 17 de mayo de 2024.

