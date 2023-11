'The Office': creador de la serie niega un nuevo reboot y planea hacer un spin-off

Si bien hace un par de meses se anunció un nuevo reboot de The Office, el creador de la serie, Greg Daniels, reveló que eso no pasará. Es así que negó que se esté trabajando en algo nuevo, más bien, quiere apostar por un nuevo proyecto que tenga que ver con ese mismo universo.

Como se recuerda, Daniels adaptó esta serie británica para la versión norteamericana y tuvo mejor recepción que la original.

“No me gusta pensar en nada como un reboot, ¿sabes a qué me refiero? Porque siento que terminamos esa historia maravillosamente. Los personajes tuvieron un cierre. Nunca querría rehacer el mismo programa con un elenco diferente, porque creo que tenemos el elenco más afortunado, el mejor elenco de la televisión, para hacer ese programa. Por tanto, la idea de reiniciar no es de interés”, dijo en entrevista con The Wrap.

Por ello, Greg Daniels se mostró más interesado en una especie de spin-off de The Office, es decir, una serie que esté conectada con la trama original.

“La noción de tal vez algo así como The Mandalorian es un nuevo programa en el universo de Star Wars, ¿sabes a qué me refiero? Algo así como la idea de que este equipo de documentales haga un documental sobre un tema diferente. Creo que eso podría ser intrigante y creativo. Pero ni siquiera sé cómo llamarías a eso. No sé si es como un programa de hermanas o algo así. No sé cuál es el término. Pero no parece que reiniciar sea el término apropiado para eso”, comentó.

Rainn Wilson se sintió frustrado al grabar The Office

El actor Rainn Wilson, famoso por interpretar a Dwight Schrute en The Office, reveló que su paso por la serie no resultó tan cómodo como esperaba. En una entrevista, el nominado al premio Emmy admitió que era infeliz y no disfrutaba grabando la comedia, de hecho, en ocasiones se sentía frustrado por su trabajo.

"Cuando estaba en The Office, pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente", comentó al podcast Club Random. "Estaba pensando: '¿Por qué no soy una estrella de cine?, ¿por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell?, ¿cómo es que no puedo tener una carrera cinematográfica?', expresó.

También señaló que su papel como el peculiar oficinista de Dunder Mifflin, no era suficiente para satisfacer las expectativas económicas que tenía sobre su carrera.

"Estaba ganando cientos de miles de dólares, pero quería millones. Era una estrella de televisión, pero quería ser una estrella de cine. Nunca fue suficiente. Los humanos han vivido durante cientos de miles de años, y nunca es suficiente", expresó. Sin embargo, con el paso del tiempo y los reconocimientos a The Office, la percepción de Rainn Wilson cambió.

"Ahora me doy cuenta de que estoy en un programa exitoso, nominado al Emmy todos los años, ganando mucho dinero, trabajando con Steve Carell, Jenna Fischer y John Krasinski. Y estos increíbles escritores y directores increíbles como Paul Feig. A la gente le encanta. Y yo no lo estaba disfrutando", reveló.