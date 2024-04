Confirman a los primeros actores del nuevo spin-off de 'The Office': ¿quiénes son?

The Office, la popular serie de comedia estadounidense de NBC, regresará a la televisión con un nuevo spin-off de la mano de su creador, Greg Daniels. En efecto, el guionista buscará que los fieles seguidores de la serie puedan disfrutar de un novedoso proyecto basado en la historia del programa de humor negro que tuvo nueve temporadas en la televisión.

Este viernes, Variety confirmó a los dos primeros actores que formaran parte del elenco de la nueva serie de The Office. Se trata del actor Domhnall Gleeson, conocido por su papel del General Hux en la última trilogía de Star Wars (El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker).

Del mismo modo, el portal especializado en cine reveló que Sabrina Impacciatore, nominada el 2023 al premio Emmy como Mejor actriz por su papel de Valentina en la icónica serie de HBO The White Lotus, será otra integrante del elenco de actores que estarán en el nuevo spin-off de The Office, serie que tuvo lugar en la cadena NBC entre el 2005 y 2013.

“Sabrina Impacciatore y Domhnall Gleeson están vinculados al proyecto, que sigue en desarrollo en Universal Televisión. Ellos ocuparían dos roles en lo que sería un elenco coral, como las versiones originales del programa”, refirió el citado medio.

¿Qué sabemos de los nuevos actores de ‘The Office’?

Domhnall Gleeson es un actor y escritor irlandés dedicado al teatro, al cine y a la televisión. El también director de 40 años fue nominado a los premios Tony el 2006 por su participación en la producción de Broadway El teniente de Inishmore.

Recientemente, ha protagonizado programas de televisión como Alice & Jack, The Patient, Frank of Ireland y Run. En el cine, ha estado vinculado a películas como Frank, Ex Machina y The Revenant. No obstante, fue su papel del General Hux en Star Wars lo que le hizo alcanzar mayor popularidad en Hollywood.

Por su parte, Sabrina Impacciatore es una actriz y comediante italiana de 56 años dedicada a la actuación desde muy joven en Nueva York y Roma. Debutó en el cine en 1999 con la película Il. compagno, del director italiano Francesco Maselli. En el 2007 tuvo su primera nominación como Mejor actriz en el David di Donatello (Italia) por la película Paolo Virzì Napoleón y yo.

Impacciatore también hizo una aparición en la icónica película de Mel Gibson La Pasión de Cristo. No obstante, la fama le llegó recientemente por su papel de Valentina en la comedia dramática de HBO The White Lotus que le permitió ser nominada al premio Emmy.

Greg Daniels confirmó nuevo spin-off de ‘The Office’

Greg Daniels, uno de los creadores de The Office junto a Ricky Gervais y Stephen Merchant, se encuentra realizando un spin-off de la popular serie protagonizada por Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms, Mindy Kaling y BJ Novak, entre otros.

Fue en setiembre del año pasado que la revista internacional Rolling Stone dio la primera información de que Greg Daniels estaba preparando una nueva versión de The Office luego de la emisión del último episodio el 13 de mayo de 2013, algo que fue confirmado por Variety.

“Daniels abrió una sala de escritores en enero de 2024 para comenzar a trabajar en la nueva versión de la exitosa comedia de falso documental de NBC”, sostuvo el portal.

