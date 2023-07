"Era infeliz": Rainn Wilson reveló que se sintió frustrado al grabar 'The Office'

El actor Rainn Wilson, famoso por interpretar a Dwight Schrute en The Office, reveló que su paso por la serie no resultó tan cómodo como esperaba. En una reciente entrevista, el nominado al premio Emmy admitió que era infeliz y no disfrutaba grabando la comedia, de hecho, en ocasiones se sentía frustrado por su trabajo.

"Cuando estaba en The Office, pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente", comentó al podcast Club Random. "Estaba pensando: '¿Por qué no soy una estrella de cine?, ¿por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell?, ¿cómo es que no puedo tener una carrera cinematográfica?', expresó.

También señaló que su papel como el peculiar oficinista de Dunder Mifflin, no era suficiente para satisfacer las expectativas económicas que tenía sobre su carrera.

"Estaba ganando cientos de miles de dólares, pero quería millones. Era una estrella de televisión, pero quería ser una estrella de cine. Nunca fue suficiente. Los humanos han vivido durante cientos de miles de años, y nunca es suficiente", expresó.

Cambio de perspectiva

Sin embargo, con el paso del tiempo y los reconocimientos a The Office, la percepción de Rainn Wilson cambió.

"Ahora me doy cuenta de que estoy en un programa exitoso, nominado al Emmy todos los años, ganando mucho dinero, trabajando con Steve Carell, Jenna Fischer y John Krasinski. Y estos increíbles escritores y directores increíbles como Paul Feig. A la gente le encanta. Y yo no lo estaba disfrutando", reveló.

La comedia estuvo al aire por 9 temporadas donde se relataban los acontecimientos de los empleados de Dunder Mifflin, una compañía ficticia que se dedica a la venta de papel. La serie se caracterizó por las recurrentes ocasiones en que los personajes miraban directamente a la cámara en medio de sus diálogos.

La serie en streaming más vista del 2020 en Estados Unidos

Han pasado más de 17 años de su estreno, pero el fenómeno de The Office no se ha oxidado en absoluto, ya que en el 2020 fue la serie en streaming más vista en Estados Unidos.

"Es una locura. Es una locura no solo que todavía siga ahí sino que todavía siga siendo muy popular", admitió Óscar Núñez, uno de los actores del reparto.



Ni Friends, ni The Simpsons. La serie más popular en streaming en EE.UU., en 2020, fue The Office con 57.100 millones de minutos vistos en total en los últimos doce meses, según la consultora Nielsen.

El alcance de la resurrección de The Office en el mundo digital se aprecia mejor al considerar que Grey's Anatomy, la segunda en esa clasificación, se quedó a una gran distancia al lograr 39.400 millones de minutos.

"Es una de esas series que le hace sentir como un adulto a un niño de 12 años. La familia completa se ríe de lo mismo. Los hijos se ríen de los mismos chistes que los padres: 'Oh, somos casi lo mismo...'. Incluso pueden sentir que han captado un chiste mejor que sus padres. Es una serie provocativa pero no tanto: es bastante inocente aunque sea provocativa", agregó Núñez.