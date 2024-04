Steve Carell y Tina Fey protagonizarán nueva serie de comedia en Netflix

Steve Carell y Tina Fey protagonizarán una nueva serie de comedia en Netflix. De acuerdo con información de Variety, el actor de Virgen a los 40 y la guionista de Chicas pesadas se juntarán para estar en The Four Seasons, una novedosa serie de ocho episodios de la popular plataforma de streaming basado en la película del mismo título dirigida y escrita por Alan Alda estrenada en cines en 1981.

“La serie se anunció por primera vez en enero con un pedido de ocho episodios y está previsto que comience la producción a finales de este año”, resaltó el portal especializado en cine afirmando que esta no será la primera vez que se junten Steve Carell y Tina Fey.

En el 2010, ambos actores protagonizaron la exitosa comedia Date Night, o Una noche fuera de serie, dirigida y producida por Shawn Levy. En la trama, los dos interpretan a los esposos Phil y Claire Foster que buscan reencender la chispa de su matrimonio, pero que son confundidos por unos buscados criminales.

El actor Steve Carell es conocido por su papel de Michael Scott en la popular serie de televisión The Office donde logró seis nominaciones consecutivas al Emmy en la categoría de Mejor actor de comedia. Además de ganar un Globo de Oro por dicha serie en el 2006, Carell fue nominado al Oscar por su actuación en Foxcatcher el 2014. También, protagonizó icónicas películas como Virgen a los 40, Regreso del todopoderoso, Loco y estúpido amor, entre otros filmes.

Por otro lado, Tina Fey es conocida por su papel de la profesora Norbury en la película Mean Girls, o Chicas pesadas. Además, fue la guionista y responsable de la versión musical lanzada en enero de este año. De acuerdo con Variety, Fey cocreó la nueva serie de Netflix junto con Lang Fisher y Tracey Wigfield. Además, de ser productora ejecutiva bajo su marca Little Stranger, Inc.

Steve Carell y Tina Fey volverán a juntarse tras protagonizar la comedia 'Una noche fuera de serie'. | Fuente: 20th Century Fox

Nueva serie de comedia se basará en la película ‘The Four Seasons’

La nueva serie de Netflix se basará en The Four Seasons, o Las cuatro estaciones, una recordada película de comedia romántica estrenada en 1981 dentro de los cines a nivel mundial. El filme fue dirigido y escrito por Alan Alda bajo la distribución de Universal Pictures.

La película, que tomó el título de los cuatro conciertos compuestos por el histórico Antonio Vivaldi, logró recaudar más de 50 millones de dólares en la época lo que permitió que sea adaptada a una serie de televisión de 1984 para CBS.

‘The Four Seasons’: sinopsis y elenco de actores

The Four Seasons, o Las cuatro estaciones, es una comedia romántica estadounidense basada en las aventuras vacaciones de tres matrimonios de clase medio durante las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno.

"Tres matrimonios llevan años disfrutando juntos los fines de semana y las vacaciones. Cuando uno de los hombres abandona a su esposa por una chica joven y atractiva, la incorpora al grupo y salen a la luz las tensiones entre las tres parejas", se lee en la sinopsis oficial.

Aparte de escribir y dirigir la película, Alan Alda también protagonizó el filme junto con Carol Burnett como la pareja de esposos Jack y Kate Burroughs. Los otros coprotagonistas fueron Len Cariou, Sandy Dennis, Rita Moreno, Jack Weston y Bess Armstrong.

La película de comedia romántica 'The Four Seasons' se estrenó en cines en 1981.Fuente: Universal Pictures

