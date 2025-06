"Daniela Darcourt es la que más canta, quiere darle un Grammy a Perú": Tito Nieves se rinde ante el talento de la salsera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tito Nieves está de celebración. El icónico salsero cumplirá 50 años de carrera musical y lo festejará con un concierto especial este 29 de junio en el Gran Teatro Nacional. Durante una entrevista en el programa Encendidos de RPP, habló de su recorrido, de su incursión en la salsa en inglés, y también dedicó emotivas palabras a Daniela Darcourt, a quien considera parte de su familia.

“A Daniela la tengo como una hija, porque nunca tuve una hija. Tiene talento. No es una salsera, es una artista. Te canta balada, salsa, rock, actúa, canta en dos idiomas, baila... es un espectáculo, es un fenómeno”, aseguró emocionado. “Para mí, en esta época, es la que más canta. Es una muchacha que trabaja inalcanzablemente. Lo que quiere es entregarle un Grammy a su país”, agregó.

El cantante, que ha sido una figura clave para Darcourt en los últimos años, también reveló que le brinda consejos constantes sobre cómo navegar la industria. “A mí me tocó una persona que ya no está con nosotros, y a Daniela le tocó el abuso en este negocio, pero es un aprendizaje. Ella sabe que puede contar conmigo. Tiene una familia extendida acá”, dijo desde Orlado, Estados Unidos.

Tito Nieves conversó con RPP y destaca a Daniela Darcourt como "la que más canta" en Perú. | Fuente: RPP

Tito Nieves recordó a su hijo fallecido

Pero la entrevista también tuvo momentos profundamente personales. Tito recordó que su fallecido hijo fue quien lo inspiró a grabar salsa en inglés a inicios de los años 90. “Él me dijo: ‘Papá, me gusta el ritmo, pero no sé qué estás diciendo’. Por eso grabé I’ll Always Love You, que en Perú me la siguen pidiendo. No me arrepiento de haberlo hecho”, comentó.

Finalmente, el salsero aseguró estar en un gran momento de su vida: “Tengo 66, mi papá tiene 96, y un tío de 102, así que acá estaremos un rato más. Estoy bien, la energía está por todo lo alto”, cerró.

El concierto de Tito Nieves se realizará el 29 de junio en el Gran Teatro Nacional y promete ser una noche llena de sorpresas y emociones para celebrar medio siglo de música.

La salsa romántica sigue vigente en Perú

En entrevista con RPP en agosto de 2024, Tito Nieves mencionó que visitado Perú en reiteradas ocasiones, y siente gran afecto por nuestro país ya que considera que es uno de los lugares donde más disfrutan la salsa. Este fenómeno no solo habla de la popularidad del género, también de su capacidad para conectar emocionalmente con distintas generaciones.

Según el salsero, Perú y Colombia son los países que más disfrutan la salsa y la mantienen vigente: "Hay dos países para mí que vienen en la mente, que son países que mantienen la salsa. Tiene que ser Perú y Colombia han mantenido la salsa vigente. Digo, molestia aparte a todos los países, hasta Puerto Rico ¿no?, pero han mantenido esa salsa romántica. Yo, gracias a Dios, sigo viajando por el mundo cantando esos temas que grabé en los 90, en los 80, como De mí enamórate y El amor más bonito".