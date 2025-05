Daniela Darcourt estrena 'SOY', su quinto álbum de estudio como solista [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daniela Darcourt acaba de lanzar Soy, su quinto álbum de estudio como solista. A sus 29 años, la popular cantante de salsa estrenó su disco con cinco temas inéditos: La sinvergüenza, Olvídame, Qué mas da, Llegaste tú, y Sola, los cuales ya están disponibles en YouTube, y demás plataformas digitales para el deleite de los fans de la salsera.

“Estos temas llevan un pedazo de mi vida, de mi historia. Gracias a todos por el inmenso apoyo que me dan a diario, sin ustedes nada sería posible”, expresó la cantante en un anuncio difundido en su cuenta de Instagram la semana pasada.

Cabe recordar que Daniela Darcourt lanzó su primer álbum de estudio el 2019 titulado ESA SOY YO, el cual le permitió establecerse en lo más alto del circuito salsero de la región. Posteriormente, lanzó Empezando otra vez (2022). Del mismo modo, el 2023 estrenó su álbum Catársis, con el que fue nominada a su primer Latín Grammy. El 2024, estrenó su disco Renacer.

La intérprete de Señor mentira es considera una de las artistas que empuja en el resurgimiento del género; además de ser una de las intérpretes más destacadas de la salsa.

Recientemente, protagonizó un especial para radio "SiriusXM" en Miami, FL y ha participado del exitoso concierto de Tito Nieves en su natal Puerto Rico conmemorando sus 50 años de carrera artística. Meses atrás, compartió escenario con El Gran Combo de Puerto Rico y el dominicano Yiyo Sarante. En el Perú, su última presentación fue en el Estadio Nacional con los grandes maestros como Víctor Manuelle, Rubén Blades y Marc Anthony.

Daniela Darcourt fue nominada a los Latin Grammy 2023 en la categoría Mejor Álbum de Salsa. | Fuente: Instagram

¿De qué trata las nuevas canciones de Daniela Darcourt?

Daniela Darcourt es la co-autora de cuatro de los cinco temas que componen su nuevo álbum SOY, producido por el productor caleño OILO, quien fuera arreglista y partícipe en la producción musical del éxito Señor Mentira que mostró a Daniela al mundo.

El primer sencillo de SOY se llama La Sinvergüenza. Una canción que trata sobre una chica que cansada de tantos desmanes de su pareja decide salir a la calle a dejarse llevar dejando el recato y el pudor en casa; una composición de Daniela junto a Motiff, Pipo Salas y Judy Buendía, que se escribió en febrero del 2023 y que encontró dos años después su momento de ver la luz.

En otro momento, Daniel Darcourt explicó que el título SOY de su nuevo álbum se da porque “no sabía que iba a tener un disco”. “Esta Daniela que ustedes tienen al frente sí sabe quién es, sé quién soy, Por eso mi álbum se llama así”, sostuvo.

El segundo sencillo del álbum se llama Qué más da y es el único que lleva un artista invitado, la revelación puertorriqueña Christian Alicea con quien le une una gran amistad. La canción ha sido escrita por Darcourt y la gran cantautora panameña Grettel Garibaldi.

Soy, el quinto álbum de estudio como solista de Daniela Darcourt.Fuente: Instagram (danieladarcourtoficial)

¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre su nuevo disco de salsa?

Daniela Darcourt se pronunció sobre su nuevo disco de salsa SOY, afirmando que representa la salsa que ella siente desde muy joven.

“Mi salsa nace de mi barrio, de mi casa principalmente. Nace de lo melómano que era mi papá, mi abuelo. De haber recibido tanta dosis musical en general, no necesariamente como salsa, sino de otros tipos. Me enamoro de la salsa en la calle, en el día a día, en las fiestas, en las famosas polladas de los barrios. Me enamoro de la salsa con mis amigos”, mencionó.

“Mi salsa es una recopilación de mi propia historia, y esta historia conecta con muchas otras, y esas otras son las historias de la gente que me sigue”, añadió.

¿Qué canciones conforman el disco SOY, de Daniela Darcourt?

La sinvergüenza (Daniela Darcourt, Motiff, Judy Buendía, Pipo Salas).

Olvídame (Daniela Darcourt, Beto Gomez, Alvaro Rod).

Qué más da, con CHRISTIAN ALICEA (Daniela Darcourt, Grettel Garibaldi).

Llegaste tú (Daniela Darcourt, Alvaro Rod).

Sola (Grettel Garibaldi).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis