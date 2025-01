Tito Nieves se despide de los escenarios con una gira mundial que resume sus 50 años de carrera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El legendario salsero puertorriqueño Tito Nieves, conocido como 'El Pavarotti de la Salsa', anunció que celebrará sus 50 años de trayectoria musical con una última gira mundial. Bajo el nombre 50 Años - La Historia, este tour incluirá presentaciones en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, con un evento especial programado para el próximo 17 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, ubicado en San Juan.

"Este año me hace mucha ilusión celebrar 50 años de carrera. Me han hecho ver en retrospectiva y solo siento gratitud por cada momento y por cada uno de ustedes. ¡Vamos con toda mi gente!", dijo el artista en sus redes sociales.

Canciones como De Mi Enamórate, Sonámbulo, El Amor Más Bonito y Fabricando Fantasías son algunos éxitos de su repertorio. Como exmiembro de la orquesta El Conjunto Clásico, Nieves ha sido una figura clave en el surgimiento del movimiento conocido como la "salsa romántica".

Su trayectoria en el teatro

Tito Nieves incursionó en el teatro musical durante la década de 2010, participando en I Like It Like That. Este musical, dirigido por el dominicano Waddys Jáquez y escrito por David Maldonado, fue presentado en el Teatro Rodante Puertorriqueño de Nueva York.

Con una orquesta en vivo, la obra contó con la participación de destacados artistas como Ángel López, exintegrante del grupo Son By Four.

La producción incluyó canciones de figuras legendarias del género caribeño, como Rubén Blades, Willie Colón, El Gran Combo de Puerto Rico, Héctor Lavoe, La Lupe, Eddie Palmieri, Pete 'El Conde' Rodríguez, Ismael Rivera, entre otros.

"Daniela Darcourt es como una hija para Tito Nieves"

En 2021, Tito Nieves habló acerca de su cercanía con la artista nacional Daniela Darcourt y reveló que su familia le tiene mucho cariño, de hecho, tiene un cuarto especial en su casa cada vez que va a visitarlos.

"Daniela (Darcourt) siempre que llega al estado de Florida, Estados Unidos, se queda con nosotros en la casa. Es un rayo de luz, la única cosa es que se levanta cantando y se acuesta cantando todos los días”, dijo el intérprete de ‘Fabricando fantasías’ a Mujeres al mando.

"A Daniela la adoptamos, yo digo que ahora es Daniela Darcourt Escurra Nieves. Ha sido una bendición, una muchacha con un corazón enorme, muy linda y tiene un don especial. Tito no tiene hijas, yo tampoco y llegó ahí", añadió Janette Figueroa, esposa del salsero.