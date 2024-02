Toby Keith, ícono del country, falleció a los 62 años tras luchar contra el cáncer

Toby Keith, el icónico músico del country y autor de varios exitosos álbumes en Estados Unidos, falleció el lunes a los 62 años tras una valiente lucha contra el cáncer de estómago, según confirmó su web oficial. En el comunicado, su familia destacó: "Él luchó su batalla con gracia y coraje".



La noticia fue confirmada por Elaine Schock, publicista de Keith desde 2003, a CNN. Le sobreviven su esposa, Tricia, y sus tres hijos, Shelley, Krystal y Stelen, además de su madre y dos hermanos. El cantante, quien fue galardonado con el premio Country Icon en los People's Choice Country Awards 2023 en septiembre, reveló su diagnóstico de cáncer de estómago en 2022.



"Toby Keith falleció la pasada noche en paz y rodeado por su familia. Por favor, respeten su privacidad", indica el comunicado difundido también en redes sociales sobre la muerte de Keith, quien fue condecorado con la Medalla Nacional de las Artes, el máximo reconocimiento otorgado a artistas y mecenas de las artes por parte del gobierno de Estados Unidos.

Toby Keith, ícono de la música country, fallece a los 62 años.Fuente: Instagram: @tobykeith

¿Quién fue Toby Keith?

Toby Keith, nacido en Clinton en 1961, vendió alrededor de 40 millones de discos, principalmente gracias a sus 19 álbumes de estudio, siendo el último Drinks After Work lanzado en 2013. Cinco de sus álbumes alcanzaron el número 1 en la lista del género country en Estados Unidos.



El éxito de Keith comenzó en 1993 con el lanzamiento de su primer sencillo, Should've Been a Cowboy, uno de los mayores éxitos de su carrera y la canción country más radiada de la década. Otros éxitos comerciales incluyen As Good As I Once Was, Beer For My Horses, He Ain’t Worth Missing y A Little Less Talk and a Lot More Action.

¿Cómo reaccionaron los famosos con la muerte de Toby Keith?

La partida de Toby Keith desencadenó una avalancha de comentarios y expresiones de pesar en las redes sociales. La Academia de la Música Country lo honró como un destacado cantautor e ícono del género, que "definió las últimas décadas de la música country e inspiró a toda una generación de talentos". Además, varias estrellas como Carrie Underwoody Blake Shelton también se manifestaron ante su fallecimiento.



"¡Ensilla los caballos, Jesús, porque un auténtico vaquero acaba de emprender su camino hacia el cielo! ¡Preséntale a todos los okies y apúntalo en el coro! Te vamos a extrañar, Toby, pero mi corazón no duda de que ahora estás frente a nuestro rey. ¡Nos veremos algún día, amigo!, escribió en Instagram Underwood.



Blake Shelton lo recordó como "el hombre más fuerte que conocí" y lo reconoció como un "héroe e inspiración"; mientras que Dolly Parton lo describió como "uno de los grandes en todos los sentidos"; y Billy Ray Cyrus confesó que la noticia le removió emociones y recuerdos, enviando sus oraciones a sus fans y familia.

Toby Keith, ícono de la música country, fallece a los 62 años.Fuente: Instagram: @tobykeith

Toby Keith, ícono de la música country, fallece a los 62 años.Fuente: Instagram: @tobykeith

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis