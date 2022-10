La promesa de Tom Cruise a David Beckham para que se integre a la Cienciología. | Fuente: AFP

Tom Cruise construyó un campo de fútbol en un intento de atraer a David Beckham a la doctrina religiosa de la Cienciología, reveló Mike Rinder, quien fuera un alto funcionario de la secta. En su libro, A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology, Rinder dijo que el actor estaba interesado en sumar más caras famosas a la Iglesia, incluido el exfutbolista y su esposa Victoria.

Mike abandonó el dogma antes de lo pactado y ahora se ha vuelto un acérrimo detractor de la que considera una nociva práctica. Actualmente tiene 52 y es señalado por la Cienciología como un individuo con propaganda incendiaria e historias fraudulentas, que aseguran, no corresponde a la realidad de la Iglesia.

"Tom estaba haciendo todo lo posible para conquistar a famosos, quizás los más reconocidos fueron David y Victoria Beckham", se lee en la publicación, cuyos fragmentos son recogidos por el sitio Page Six.

"Se construyó una cancha de fútbol de nivel profesional en la propiedad de Gold, se niveló el terreno, se instaló riego, se colocó césped perfecto y se levantaron porterías", detalló Rinder. "Fue construido con un solo propósito: que Tom Cruise pueda convencer a su amigo David Beckham para que visitara la sede (de la Iglesia), algo que nunca sucedió", agregó.

La revelación de Mike obligó a un portavoz de la Iglesia de la Cienciología a emitir un comunicado al citado medio y calificar al autor de "mentiroso empedernido" que ha estado "acosando" a la organización.

"Mike Rinder busca sacar provecho de su deshonestidad. Se mantiene orquestando el acoso de su antigua Iglesia y su líder a través de informes policiales falsos e historias fraudulentas en los medios", manifestó el representante de la secta.

Exmiembro de la Cienciología reveló que Tom Cruise "administra los castigos"

La reconocida actriz Leah Remini, quien perteneció a la iglesia de la Cienciología, aseguró Tom Cruise ostenta un importante cargo dentro del culto.

La intérprete aseguró que el protagonista de la saga “Misión Imposible” es el segundo al mando dentro de la Cienciología. Incluso, está al tanto de los abusos y castigos que se comenten en la organización.

"La gente piensa que Tom es una víctima inocente en todo esto. La mayor parte de los cienciólogos lo son, pero él no está en la misma categoría que el cienciólogo promedio", dijo en una entrevista con “The Daily Beast”. Además, aseguró que Tom Cruise “ha administrado castigos personalmente a altos miembros de la iglesia”.

La actriz Leah Remini perteneció a la organización hasta el 2013. Luego, publicó diversos libros y documentales sobre denuncias de los abusos cometidos dentro de la Cienciología.

