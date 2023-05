¿Tom Hanks 'perdió los papeles' en la alfombra roja de Cannes 2023? esto dijo su esposa

Tom Hanks hizo gestos de malestar y enojo durante su caminata en la alfombra roja del Festival de Cannes 2023. En efecto, el protagonista de ‘Forest Gump’ y su esposa Rita Wilson fueron captados hablando de manera airada con un supuesto trabajador del Cannes quien se dirigió a la pareja generando su ofuscación.

Tonk Hanks y Rita Wilson, quienes ya llevan 35 años de casados, habían asistido al evento de Cannes 2023 para el estreno de la película ‘Asteroid City’, dirigida por Wes Anderson y protagonizado por el mismo Hanks.

Al comienzo, el actor de 66 años lucía muy contento saludando al público que lo aplaudía y mostrando la alegría de estar acompañado de su esposa. Sin embargo, sus gestos cambiaron al momento de dirigirse con un supuesto miembro de la organización del certamen.

La pareja estuvo presente en el evento para el estreno de la película ‘Asteroid City’. | Fuente: AFP

Tom Hanks lució molesto en Cannes 2023: ¿Qué pasó realmente?

Muchos cibernautas y medios tuvieron diversas teorías sobre el supuesto enojo de Tom Hanks con un presunto personal de seguridad del Cannes 2023. No obstante, su esposa Rita Wilson dio detalles de lo que en verdad pasó.

Por medio de su cuenta de Instagram, Rita Wilson colgó en sus historias una captura de una noticia titulada “¡Delirante soldado Ryan! Tom Hanks y Rita Wilson protestan con un empleado de la alfombra roja mientras asisten al estreno de 'Asteroid City' en la 76va edición del Cannes".

Ante ello, Wilson replicó: "Esto se llama No te oigo. La gente está gritando. ¿Qué has dicho? ¿Dónde se supone que vamos?" escribió. Finalmente añadió: "¡Pero eso no vende historias! Buen intento. Nos lo pasamos muy bien".

Vincent Chapalain es el nombre del supuesto miembro de seguridad en el Festival de Cannes 2023. | Fuente: AFP

Supuesto miembro de seguridad niega molestia de Tom Hanks

El presunto trabajador del Cannes 2023, identificado como Vincent Chapalain, también contó su versión de lo que realmente pasó. A través de su Twitter, el actor negó ser parte del festival y aclaró que su cargo es de director de relaciones públicas.

Asimismo, Chapalain ratificó la postura de Wilson, quien resaltó que ella y Tom Hanks solo querían saber las indicaciones para que puedan dirigirse. “Me preguntan si deben volver al principio de la alfombra con el resto del equipo de filmación y con los fotógrafos gritando, tienen que hablar alto”, dijo.