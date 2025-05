Tom Hanks y Rita Wilson festejan 37 años de matrimonio con amorosas postales y románticas dedicatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tom Hanks y Rita Wilson siguen escribiendo su historia de amor. La famosa pareja de Hollywood celebró 37 años de matrimonio con una escapada romántica que les permitió conectarse con la naturaleza. El ganador del Oscar compartió una fotografía al lado de su esposa, tomada en lo que parece ser una tranquila laguna, tras un refrescante chapuzón. "37 años casados. ¡Hoy! Te amo, señora. – Sr. T-Hanks", indica la descripción.

Por su parte, Wilson compartió una imagen de ambos, en la que Hanks luce una chalina roja y un gorro verde, mientras ella viste un abrigo polar crema y un gorro negro. "¡¡¡Feliz 37 aniversario, mi amor!!!", escribió la actriz, acompañando el mensaje con emojis de corazones.

Un romance de película

La historia de amor de Tom Hanks y Rita Wilson comenzó en 1981 cuando se conocieron en el set de la serie Bosom Buddies. En ese momento, el actor aún estaba casado con su primera esposa, Samantha Lewes, con quien tuvo dos hijos: Colin (46) y Elizabeth (E.A., 41). Hanks y Wilson volvieron a coincidir en la película Volunteers (1985).

Su primera aparición pública como pareja ocurrió en 1986, cuando caminaron juntos por la alfombra roja del estreno de The Three Amigos. Hanks hizo oficial su divorcio con Lewes en 1987, un año después se casó con Rita; pronto formaron una familia con el nacimiento de sus hijos Chet (34) y Truman (29).

Ambos continuaron trabajando juntos en otros proyectos cinematográficos como Sleepless in Seattle (1993), That Thing You Do! (1996) y recientemente en Asteroid City (2023).

A través de su productora Playtone, estuvieron detrás del éxito de franquicias como My Big Fat Greek Wedding y Mamma Mia!.

Rita Wilson y su lucha contra el cáncer

Rita Wilson fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015. A sus 58 años se sometió a una doble mastectomía y cirugía reconstructiva. En su comunicado de aquel entonces, agradeció a su "amoroso y solidario" esposo, a los médicos, amigos y familiares que la apoyaron en el proceso.

El 31 de marzo de este año, la actriz usó a sus redes sociales para informar que está libre de la enfermedad: "10 años. Y estoy profundamente agradecida".

Aunque siempre había mantenido en reserva los detalles de su tratamiento, esta vez Wilson eligió compartir su historia con sus seguidores, porque, en sus propias palabras, "es importante celebrar las buenas noticias".



