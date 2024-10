Tom Holland lanzó su marca de cerveza sin alcohol que nació "de un viaje personal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los actores de Hollywood están cada vez más decididos a explorar otros terrenos aparte de su profesión y este es el caso de Tom Holland que se ha sumergido en el mundo de los negocios al lanzar su propia marca de cerveza sin alcohol.

El popular Spider-Man compartió la noticia a sus seguidores a través de las redes sociales. De acuerdo con la pareja de Zendaya, esta idea nació después de un viaje personal y profundo.

"Me gustaría presentarles a Bero Brewing, una cerveza premium sin alcohol. Bero nació de un viaje personal y no podría estar más orgulloso de lanzarlo. Después de un año en la fabricación, estoy tan emocionado de finalmente compartir esto. Bero ya está disponible para su compra en berobrewing.com y envíos a la mayoría de los estados de EE. UU. y Reino Unido. ¡Esto es solo el comienzo!", se lee en la publicación.

Tras el lanzamiento de la cerveza sin alcohol, Tom Holland comentó el trasfondo de este negocio y recordó lo mal que la pasó después de dejar de tomar.

"Cuando dejé de beber, comencé a explorar el mundo de las cervezas sin alcohol y me di cuenta de que había espacio para mí. Mi primer año sin beber fue muy difícil y, si hubiera tenido Bero, creo que habría sido más fácil", dijo a Forbes. "Bebía demasiado. Era el tipo de persona que, cuando tomaba una cerveza, no podía tomar solo una cerveza. Sabía que había tenido un pequeño problema durante un tiempo", contó.

Tom Holland reveló que era alchólico y le asusta Hollywood

Tom Holland es uno de los actores más cotizados en Hollywood. De pasar a ser Spider-Man a convertirse en productor de la serie The Crowded Room, el británico ha llegado a tener éxito desde que pisó la famosa industria cinematográfica.



A pesar de que recibe una gran remuneración y tiene reconocimiento en el mundo, asegura que no todo lo que brilla es oro. "Mira, realmente soy un gran fanático de hacer películas, pero realmente no me gusta Hollywood, no es para mí. El negocio realmente me asusta. Entiendo que soy parte de ese negocio y disfruto mi tipo de interacciones con él", comentó.

"Pero dicho esto, siempre estoy buscando formas de alejarme de eso, de vivir una vida lo más normal posible. Definitivamente creo que ha sido un pensamiento continuo, que es: 'No te pierdas'. He visto a tanta gente venir antes que yo y perderse, y he tenido amigos con los que he crecido que ya no son amigos míos, porque se han perdido en este negocio", reveló Tom Holland en el podcast Jay Shetty’s On Purpose.

Por otro lado, el protagonista de Uncharted confesó que era adicto al alcohol: "Estoy feliz de decirlo, definitivamente era alcohólico. No le escapo a eso en lo absoluto. Todo en lo que podía pensar era en tomar una copa". Sin embargo, estuvo en rehabilitación y ahora dejó esa adicción.

