Tragedia en Corea del Sur: asesinan a la influencer Yoon Ji-ah después de su última transmisión en TikTok

La creadora digital fue hallada muerta en circunstancias estremecedoras. El principal sospechoso es un hombre de 50 años con antecedentes de acoso a otras influencers.

El cuerpo de la influencer surcoreana Yoon Ji-ah, de 25 años, fue encontrado en una ladera montañosa del condado de Muju, provincia de Jeolla del Norte, con evidentes signos de estrangulamiento y agresión física.

La policía determinó que el ataque ocurrió media hora después de su última transmisión en vivo en TikTok, realizada desde la isla Yeongjong, a más de 200 kilómetros del lugar donde fue hallada. La familia de la joven reportó su desaparición poco después de que terminara el video, y su muerte fue confirmada días más tarde.

Su última transmisión: una despedida involuntaria

Horas antes del crimen, Yoon Ji-ah había realizado una emisión en vivo por TikTok, red donde contaba con más de 300.000 seguidores. Durante la transmisión, conversó con su audiencia y compartió escenas cotidianas sin sospechar que sería su última aparición pública.

Las autoridades confirmaron que el ataque ocurrió aproximadamente 30 minutos después de finalizar el directo. La noticia causó un profundo impacto entre sus seguidores, quienes la recordaban por su cercanía y energía positiva.

La familia de Yoon Ji-ah confirma la muerte de la influencer a través de su cuenta de TikTok.Fuente: TikTok: yoonjia102

El sospechoso: un falso empresario con una doble vida

Las investigaciones apuntan a Choi, un hombre de unos 50 años, como el principal sospechoso del asesinato. Según la policía, se hacía pasar por un empresario exitoso del sector tecnológico para ganarse la confianza de influencers, a quienes ofrecía contratos y apoyo económico.

Detrás de esa fachada, sin embargo, escondía una fuerte crisis financiera y deudas impagas, además de antecedentes de violencia y manipulación contra otras creadoras de contenido. Su vivienda estaba en proceso de embargo, y mantenía causas judiciales abiertas por agresión.

Una relación laboral que terminó en tragedia

Choi conoció a Yoon Ji-ah tras proponerle un acuerdo de colaboración profesional. Sin embargo, la influencer descubrió que el hombre mentía sobre su situación económica y decidió romper el contrato el 10 de septiembre, un día antes del crimen.

Cámaras de seguridad en la isla Yeongjong captaron el último encuentro entre ambos: Choi se arrodilló frente a Yoon suplicándole que no lo dejara. Luego, las imágenes muestran una discusión dentro de un vehículo, donde él impide que la joven salga.

Según la reconstrucción policial, después de esa confrontación, Choi la agredió y la estranguló, colocó su cuerpo en una valija y lo trasladó durante varias horas hasta abandonarlo en la montaña de Muju.

Confesión y antecedentes del agresor

Tras ser detenido, Choi negó inicialmente su participación, pero terminó confesando cuando la policía encontró pruebas contundentes y localizó el cuerpo de la influencer. Las autoridades también descubrieron que el sospechoso estaba siendo procesado por un caso similar de violencia y confinamiento contra otra creadora digital en diciembre de 2024.

El caso ha abierto nuevas líneas de investigación, ya que otras influencers denunciaron haber sido acosadas o manipuladas por el mismo individuo.

