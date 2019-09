Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann contrajeron matrimonio en el 2016. | Fuente: Instagram

Varios de los hijos del famoso actor y productor mexicano Eugenio Derbez se encuentran triunfando en las pantallas y en la música. Su hijo Vadhir Derbez ha incursionado en la actuación y acaba de lanzar sus primeros sencillos y su hija Aislinn Derbez de 32 años, forma parte del elenco de la exitosa serie de Netflix “La Casa de las Flores”.

No obstante, no todo es color de rosas en la vida de la actriz, puesto que a pesar de estar felizmente casada con el actor de 41 años Mauricio Ochmann, con quien tiene una pequeña hija llamada Kailani, su matrimonio atravesó recientemente por una crisis.

Los problemas empezaron cuando la pareja viajó a Marruecos, como parte de su reality próximo a estrenarse “De viaje con los Derbez”, una producción en la que también han participado sus hermanos José Eduardo, Vadhir y Aitana, su esposo e hija.

De acuerdo con la talentosa actriz, no se encontraba en el mejor momento de su vida cuando realizó este viaje, debido a que estaba emocionalmente inestable, algo que era evidente para los miembros de su familia.

"Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante. (…) A mí me pegó en un momento, que dije ‘no me pudo haber llegado en el peor momento todo este viaje’. Yo estaba desequilibrada, yo no estaba bien y creo que todo mundo se dio cuenta”, confesó en declaraciones al programa Despierta América.

Es por esto que, al regresar a México, la actriz de “La Casa de las Flores” decidió buscar terapia psicológica, con el objetivo de estabilizarse y cuidar de su salud mental.

"Me tuve que ir a terapia, sí fue así de ‘necesito entender qué me está pasando'. Pero sí fue bueno y muy positivo porque sí me confrontó cosas muy duras, que solo te confronta la familia", confesó.

Las fotografías en su cuenta de Instagram la muestran sonriente en compañía de su esposo y familia durante el viaje, pero lo que se ve en sus redes sociales dista de reflejar su realidad.

"Yo sí siento que me salió lo peorcito de mí en ese viaje, tanto con Mauricio como con la familia. Yo estaba histérica, a mí me da mucha pena que salga esto”, comenó.