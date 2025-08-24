Victoria Kjær, Miss Universo 2024, responde a sus haters: “Estoy haciendo cosas que muchos quizá nunca han hecho en su vida”

La danesa Victoria Kjær, actual Miss Universo, habló sobre las críticas a su reinado y compartió lo que ha aprendido como reina de belleza.

A pocos meses de culminar su reinado y en plena gira por Latinoamérica, Victoria Kjær, Miss Universo 2024, respondió a quienes la han criticado tras convertirse en la primera danesa en ganar la corona del certamen. “Estoy demostrando que están totalmente equivocados”, afirmó. Victoria se encuentra en Panamá desde el 19 de agosto y permanecerá allí hasta el 26 como parte de su agenda oficial. Antes de este viaje, su recorrido incluyó países como Honduras, Guatemala y Ecuador. El 21 de noviembre entregará la corona en la ceremonia que se realizará en Tailandia para elegir a su sucesora. “Por supuesto, mi vida cambió 180 grados porque ahora tengo una plataforma mucho más grande”, comentó en el programa La mordida de Telemetro. “Tengo una voz más fuerte y estoy viajando por todo el mundo, conociendo cada día a personas increíbles”.

¿Cómo responde a las críticas?

“Dinamarca es un país muy conservador. Hubo opiniones divididas sobre traer la corona a casa: la mitad estaba muy orgullosa y la otra mitad criticaba porque, ¿qué sentido tiene un certamen de belleza?”, recordó.

“Ahora les demuestro que estaban equivocados. Con 21 años estoy reuniéndome con presidentes y primeros ministros, haciendo labor social… cosas que tal vez muchos críticos nunca han hecho en su vida”, agregó. En los últimos meses, Victoria se ha reunido con Luis Abinader, presidente de República Dominicana; Xiomara Castro, presidenta de Honduras, entre otras autoridades.

También recordó el cariño recibido tras su coronación en México, en noviembre de 2024:

“Siento que conecté muchísimo con la gente. Ellos me ayudaban a ser una mejor versión de mí misma. Claro que los haters siempre estarán, pero prefiero enfocarme en quienes realmente apoyan y buscan hacerte crecer”.

Victoria Kjær, Miss Universo 2024, junto a Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y Jennifer Ventura, Miss Universo República Dominicana 2025.Fuente: Instagram: @missuniverse

Lo que ha aprendido como Miss Universo

“Cada día es una nueva oportunidad para aprender y descubrir algo nuevo”, señaló Victoria. “He descubierto cuánta resiliencia y disciplina tengo. Gracias a mi formación en danza, entrenando siete días a la semana, desarrollé esa disciplina”.

Sobre su experiencia como Miss Universo, reflexionó: “Este trabajo es una verdadera prueba, aunque vale la pena porque vivo cada momento intensamente. Nunca podré expresar toda mi gratitud, porque un simple ‘gracias’ no es suficiente”.

¿Quién es Victoria Kjær?

Victoria Kjær Theilvig, de 21 años y originaria de Copenhague, fue coronada Miss Universo 2024 en la edición 73 del certamen celebrado en Ciudad de México. Es la primera danesa en obtener este título.

Además de modelo, es bailarina profesional, empresaria y defensora activa de la salud mental. Tiene una licenciatura en Negocios y Marketing, trabaja en el sector de la joyería y participa en causas sociales vinculadas al empoderamiento juvenil y programas de mentoría en su comunidad.