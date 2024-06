Empresario asesina a su esposa, la presentadora de TV Victoria Vera Blyth, y después se quita la vida

Un duelo no se lleva de la misma manera en todos lo casos, es más saludable decir: me duele verte así, quisiera evitarte este dolor, asi lo explicó Lupe Maestre, psicóloga y psicoterapeuta. Precisó que hay que sostener a la persona y dejar que pueda dar sentido a su propio entendimiento y debemos ser atentos y sensibles y no partir de premisas que se hacen con todos.