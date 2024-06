"Te extrañaremos, hermano": murió Taylor Wily, actor de la serie 'Hawaii Five-0'

Hawaii Five-0 es una serie de televisión estadounidense ambientada en el pintoresco estado de Hawái y sigue a una unidad especial de la policía estatal, liderada por el tenaz Steve McGarrett (Alex O'Loughlin), y su equipo compuesto por Danny "Danno" Williams (Scott Caan), Chin Ho Kelly (Daniel Dae Kim) y Kono Kalakaua (Grace Park), entre otros.

Quien también formó parte del elenco fue el actor hawaiano Taylor Wily como el informante Kamekona, un personaje que interpretó durante una década. Sin embargo, Peter M. Lenkov, productor ejecutivo del reinicio de la serie, informó a sus fans que el exluchador de sumo murió a los 56 años.

“Estoy devastado. Con el corazón roto. Publicaré algunos sentimientos detallados más tarde. Es demasiado difícil en este momento”, escribió en su cuenta de Instagram. “T, como te dije muchas veces, me enamoré de ti en la primera audición. Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me enamoré. Me cautivaste para convertirte en un habitual... en el programa... y en mi vida. Eras familia. Y te extrañaré todos los días, hermano", continuó.

Además, resaltó que hace una semana había conversado con Taylor Wily y ahora no puede creer que haya fallecido: “PD: cuando hablamos la semana pasada, nos reímos de la razón que tenías desde el día 1. Five-0 era el trabajo de nuestros sueños. Y tuve mucha suerte de poder compartir esa magia juntos”.

¿Quién era Taylor Wily, actor Hawaii Five-0?

Taylor Wily nació en Honolulu, Hawái, en 1968. Inició su carrera como luchador de sumo bajo el nombre de Takamishu. Más tarde, compitió en el Ultimate Fighting Championship (UFC). Su primer papel actoral destacado fue en la comedia Forgetting Sarah Marshall (2008), donde interpretó a un empleado de hotel. Su papel más famoso llegó en 2010, cuando fue elegido como el informante Kamekona en la serie Hawaii Five-0. Wily deja a su esposa, Halona, y a dos hijos.

La famosa producción en la que él participó combinaba emocionantes escenas de acción, intrincados casos criminales y la espectacular belleza natural de las islas hawaianas. También se destacó por su capacidad de mantener a los espectadores al borde de sus asientos. La serie abordó temas culturales y sociales, ofreciendo una ventana al rico patrimonio de Hawai mientras desarrollaba las complejas relaciones personales y profesionales de sus personajes.

Durante sus diez temporadas, Hawaii Five-0 no solo atrajo a una base de fanáticos leales, sino que dejó una marca indeleble en el género de drama policial.

