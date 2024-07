Victoria y David Beckham recrean su icónico look morado para celebrar sus 25 años de matrimonio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las parejas más sólida en el mundo del entretenimiento son Victoria y David Beckham. Con cuatro hijos en común y mostrando su amor en redes sociales, celebraron sus 25 años de casados este viernes 4 de julio. Cuando contrajeron matrimonio en 1999 ya eran famosos -ella como cantante y él como futbolista-, sin embargo, se posicionaron en la industria empresarial: David a través de inversiones deportivas y Victoria centrada en su firma de moda.

Para deleite de sus fans, ambos recrearon el look morado que usaron en la recepción de su boda. "Miren lo que encontramos", escribió la artista. "Mirando hacia atrás en los días previos a nuestra boda hace 25 años me trae tantos recuerdos increíbles... Te quiero mucho", agregó la ex Spice Girl con un carril de imágenes.

Como se recuerda, el matrimonio de Victoria y David Beckham fue catalogada como la 'boda del año', según la prensa británica, que recogió todos los detalles de una fiesta cuya exclusiva fue vendida a la revista OK! por 1,2 millones de dólares, todo un récord de la época. Se casaron en el castillo Luttrellstown, cerca de Dublín, ante unos 300 invitados, celebración que tuvo un coste de casi 800 mil dólares solo por el alquiler del espacio. A la ceremonia asistieron solo una treintena de familiares y amigos, pero en la fiesta posterior participaron numerosos rostros conocidos: Elton John, el resto de las Spice Girls -Geri Halliwell, Melanie Brown, Emma Bunton y Melanie Chisholm- o el equipo en pleno del Manchester United en el que entonces militaba el futbolista.

La pareja no dejó nada al azar y hasta combinaron su trajes de color champagne -el de ella un diseño de Vera Wang- y estética barroca típica de los años 90, trajes que cambiaron por otros igual de sencillos en color morado, ambos combinados con la vestimenta de Brooklyn, que en ese entonces tenía cuatro meses.

"Mi mayor logro en la vida son mis hijos, gracias Victoria Beckham por brindarme estas increíbles personas a quienes amar", dijo recientemente en sus redes el exfutbolista.

"Parecía una muy buena idea en ese momento", dijo Victoria Beckham sobre su look morado, en una entrevista con Jimmy Fallon en 2021, en la que reconoció que "fue una ingenuidad" porque no sabían nada de moda y tan solo querían divertirse. Fuente: @victoriabeckham

La familia comenzó con el nacimiento de Brooklyn, cuatro meses antes de la boda de sus padres, que se celebró el 4 de julio de 1999 cuando David tenía 24 años y Victoria, 25. Fuente: @victoriabeckham

Victoria y David Beckham recrearon sus looks para celebrar sus 25 años de matrimonio.Fuente: @victoriabeckham

Victoria y David Beckham recuerdan los inicios de su relación

Victoria y David Beckham son inseparables, y así lo han demostrado en sus apariciones públicas desde que contrajeron matrimonio en 1999. La famosa pareja siempre ha mantenido sus momentos más íntimos en privado. Sin embargo, la ex Spice Girl compartió en redes sociales un video de los inicios de su relación, cuando ambos eran muy jóvenes.

El clip publicado en su cuenta oficial de Instagram muestra una breve sesión de preguntas que hace la reconocida empresaria a su futuro esposo. “¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que eras realmente famoso?”, pregunta Victoria. “Ahora mismo”, dice el futbolista.

Ante la respuesta, Victoria Beckham se ríe y lo golpea suavemente con los papeles que llevaba en las manos. “En realidad lo es desde que empezó a salir conmigo”, comentó ella hacia la cámara que captó el tierno momento. “¿Qué fue lo que hizo enamorarte de Victoria?”, se oye decir a la persona detrás del lente. “No puedo elegir solo una cosa. Fue todo el conjunto lo que me hizo enamorarme de ella”, comentó el exjugador de Real Madrid en referencia a su relación con la cantante.

Podcast recomendado ¿Qué aspectos de su historia colectiva conservan las sociedades? ¿Qué cosas guardamos para la posteridad y cuáles preferimos olvidar? ¿Qué recuerdos prefieren mantener los seres humanos en sus mentes? En Letras en el tiempo Patricia del Río nos ofrece este especial, que recurre al género de la novela, sobre aquellas historias que dejaron huellas y que los padres de nuestros padres heredaron a sus hijos para que nunca olviden. Leer más Letras en el tiempo | podcast Novelas para recordar