Las Spice Girls se reunieron para festejar el cumpleaños 50 de Victoria Beckham [VIDEO]

¡Las Spice Girls trajeron de vuelta los años 90! Geri Halliwell, Mel C, Victoria Beckham, Mel B y Emma Bunton se reunieron nuevamente para celebrar en grande el 50 cumpleaños de Victoria en un exclusivo club privado de Londres. Las imágenes de la velada fueron capturadas por el esposo de la cumpleañera, el exfutbolista David Beckham.



Posh, Scary, Baby, Ginger y Sporty Spice bailaron y cantaron durante la noche del sábado, momentos que quedaron registrados en un video compartido en redes sociales por David Beckham, autoproclamado mejor fan de las Spice Girls y quien además organizó la fiesta para su esposa.



El código de vestimenta fue formal. Victoria lució un elegante vestido verde transparente con detalles delicados en forma de flores, complementado con el cabello castaño suelto. Mel C y Emma optaron por trajes negros, mientras que Geri lució uno blanco y Mel B vistió de rojo. Todas lucieron vestidos largos para la ocasión.

Una noche llena de famosos y amigos

En redes sociales, las cantantes intercambiaron saludos de cumpleaños para Victoria y compartieron algunas imágenes del evento. "Eres increíble. Audicionamos hace 30 años y aún sigues brillando", escribió Geri. Emma añadió que las cosas "se pusieron picantes" en la fiesta, mientras que Mel C comentó que fue una noche "absolutamente hermosa".



"¡El mejor regalo para volvernos a reunir! Gracias a todos mis amigos y familia por celebrar conmigo. Creo que nunca me he sentido tan amada como anoche", escribió Victoria Beckham. La cantante que acaba de cumplir 50 años compartió imágenes junto a sus amigas y otras celebridades, como Tom Cruise, Salma Hayek, Marc Anthony y Eva Longoria.



Según los medios británicos, Victoria y sus amigos celebraron el cumpleaños en Oswalds, un club privado ubicado en el exclusivo barrio londinense de Mayfair. A la salida de la fiesta, Tom Cruise fue fotografiado firmando autógrafos entre el público congregado en el lugar, en lo que fue una fiesta muy comentada entre los fans de las Spice en las redes sociales.

