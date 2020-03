Eduardo Yáñez explicó por qué aumentó tanto de peso. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Eduardo Yáñez , recordado protagonista de las telenovelas "Destilando amor" y "Marielena", reapareció en televisión para promocionar el estreno de “Sin miedo a la verdad”. Pero lo hizo con un notorio cambio físico el cual fue recibido con las críticas por su aumento de peso. En redes sociales, sus fanáticos se preguntaron cuál era la razón. El artista salió para despejar las dudas.

Cuando llegó de viaje al aeropuerto de México, Yáñez fue abordado por la prensa y enfatizó en lo siguiente: "Es muy difícil porque en Estados Unidos alguien engorda y le aplauden, y aquí alguien engorda para un personaje y nos critican de gordos”.

Además, confesó que su aumento de peso no tiene nada que ver con su trabajo. “No fue para el personaje, pero estaba pasando un momento muy difícil, de dolor en la espalda sobre todo, y me automediqué. No sabía que eso contenía cortisona, me hinché un poco, pero ya me di cuenta y ya lo dejé”, señaló.

Eduardo Yáñez también comentó que el dolor que siente no es tan grave y fue un error tomar pastillas sin la supervisión de un médico.

“A veces no hay tiempo de ver a alguien que realmente te medique correctamente y nosotros, al calor del trabajo, pues tratamos de resolver para salir adelante… Es un problema de años, ¿cómo se dice?... a la vejez viruela”, sostuvo el recordado protagonista de las telenovelas "Amores verdaderos" y "Destilando amor".

LAS ESPECULACIONES DE LOS FANS



Se especuló que el intérprete mexicano habría subido de peso después de que su madre María Eugenia Luévano falleció, en febrero de este año, por lo que sus fanáticos lanzaron diferentes hipótesis sobre su figura.

“Más bien por la depresión por la muerte de su mamá, solo aquellos que pierden a alguien, entenderán cómo deja de importar todo cuando alguien se va”, escribió un usuario en Twitter.

Eduardo Yáñez aseguró que su aumento de peso se debió al dolor de espalda y la automedicación descartando un cuadro de depresión.