Ellen DeGeneres estrenó hoy la nueva temporada de su programa disculpándose con su personal luego de informes de un ambiente de trabajo tóxico en su set y diciendo que habían hecho cambios para comenzar "un nuevo capítulo".

Tres importantes productores de "The Ellen DeGeneres Show" abandonaron el show, dijo el productor Warner Bros en agosto, después de una investigación interna por denuncias de acoso, racismo y mal comportamiento sexual en su contra.

"Aprendí que aquí pasaron cosas que nunca deberían haber pasado", dijo Ellen DeGeneres, de 62 años, en el monólogo de apertura del estreno de la temporada 18 de su programa. "Lo tomo muy seriamente y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas", agregó.

"Hemos hecho los cambios necesarios y hoy estamos empezando un nuevo capítulo", agregó.

A mediados de año, semanas de malestar entre bastidores socavaron el mensaje público de difundir bondad y felicidad.

"SOY UN TRABAJO EN PROGRESO"

Los informes de un lugar hostil para trabajar incluyeron críticas de que DeGeneres es mezquina. Esto provocó una campaña en las redes sociales pidiendo su reemplazo y declaraciones públicas de apoyo de personas como Katy Perry, Kevin Hart, Alec Baldwin y Ashton Kutcher.

La presentadora, que es abiertamente lesbiana, bromeó diciendo que era una buena actriz porque había interpretado a mujeres heterosexuales. "Pero no creo que sea tan buena como para poder venir aquí todos los días durante 17 años y engañarlos", dijo sobre su reputación de amabilidad.

"Soy esa persona que ven en la televisión", dijo. "También soy muchas otras cosas. A veces me pongo triste, me enojo, me pongo ansiosa, me siento frustrada, me pongo impaciente. Y estoy trabajando en todo eso. Soy un trabajo en progreso", agregó. (Reuters)