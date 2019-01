Thalía sorprendió a todos sus seguidores al compartir un emotivo video al lado de su abuela, quien cumplió 101 años y la cantante le dedicó una tierna canción.

"La música... el lenguaje del amor. Increíble conectarse con tiempos lejanos a través de melodías y letras. ¡Hoy mi abuela cumple 101 años de vida y como ven, se acuerda mejor de la letra que yo! ¡Dios te bendiga abuelita! ¡Feliz cumpleaños!", escribió la intérprete es su cuenta de Instagram.



En el video se puede ver a Thalía cantar las canciones "Puerto de ilusión" y "Bésame mucho", y pese a su avanzada edad, su abuelita también tararea las canciones que le canta su nieta.

El video ya lleva má de un millón de reproducciones y diversos comentarios por parte de los seguidores de Thalía. "Qué linda", "Felicidades y muchas bendiciones", son algunos de los mensajes que le escribieron.

LA HISTORIA DEL #THALÍACHALLENGE



El éxito viral y musical del "Me oyen, me escuchan" emocionó profundamente a Thalía porque le hizo sentir, tras un mal momento personal, que no está sola y que forma "parte de toda una comunidad" que busca diversión, reveló la mexicana en una entrevista.



El pasado 2 de agosto, Thalía protagonizó un video en Instagram desde su casa en Connecticut (EE.UU.) con un mono rosa con flecos y en el que exclamaba eufórica y deshinibida "¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten?", dirigiéndose a sus seguidores.

Fue precisamente un día donde no me sentía tan bien y tenía que salirme de eso. Entonces, me habían regalado un vestido, que a mí me encantó, y me lo puse, agarré mi stick (palo selfie) y empecé a hacer locuras", relató Thalía sobre el origen del video.



Al día siguiente, cuando la cantante se despertó, se dio cuenta de que el video había causado furor en las redes sociales y corrían miles de imitaciones y versiones musicales de todo tipo: "La verdad me emocionó porque no me sentí sola, porque me sentí parte de toda una comunidad que quiere divertirse".



Lo que tampoco esperaba Thalía es que de este video, que había servido para celebrar los 200 millones de reproducciones de su sencillo "No Me Acuerdo", saldría otro tema musical, el "Me oyen, me escuchan".