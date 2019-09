Maluma lloró al recibir su primer avión: "No creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado" | Fuente: Archivo | Fotógrafo: CORTEŚ

El cantante colombiano Maluma vive uno de sus mejores momentos. El intérprete de "Mala mía" compartió a través de sus redes sociales un video en el que se le ve llorando al recibir el primer avión de "Royalty Air", su compañía promotora y comercializadora de artes musicales. Este momento sirvió también para que Maluma comparta un "inspirador mensaje" a sus fanáticos.

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado", escribió, recordando que le cerraban las puertas cuando iniciaba su carrera.

“¡Parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos a ‘Royalty Air’, con este tocamos la Luna”, dice el mensaje.

Además, Maluma resaltó el poder de los sueños para cumplir metas. “Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad”, finaliza su mensaje.

Maluma lloró al recibir su primer avión: "No creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado" | Fuente: Instagram

MALUMA Y EL REGGAETON: AMOR A PRIMERA VISTA

Del pequeño que jugaba al fútbol en Medellín a la estrella mundial del pop y el reguetón que ahora se codea con Madonna, Maluma estrena en YouTube un documental sobre su vida y aseguró que "nunca" dejará de ser "ese niño" que suspiraba por triunfar en la música.

"Sigo siendo un soñador y yo creo que nunca voy a dejar de ser ese niño", explicó. "Esa es una de mis metas: nunca dejar ir a ese niño y a esa alma joven que me incita todos los días a salir a buscar mis sueños", añadió.

Bajo el título "Lo que era, lo que soy, lo que seré", Maluma estrenará el 5 de junio en YouTube este documental que proporciona una mirada muy cercana al cantante desde sus humildes inicios hasta convertirse en una figura mundial.

"Creía que era importante que la gente supiera lo que he vivido desde que comencé mi carrera. Quería que vieran a mi familia, que entraran un poquito en mi hogar y conocieran de dónde vengo", indicó sobre un filme que espera sea "muy inspiracional" para las nuevas generaciones.