Se viraliza convocatoria en México para retirar escultura de Florinda Meza en su pueblo natal

Se viralizó en redes sociales una convocatoria para retirar la escultura de Florinda Meza, ubicada en Juchipila, una localidad del estado mexicano de Zacatecas, pueblo natal de la actriz. La fecha está programada para el 24 de julio, según se detalla en la página de eventos de Facebook titulada Todos a quitar la escultura de Florinda, creada por la usuaria Diana Rivera Salamanca y de la que hace eco El Universal de México.

La iniciativa surge tras la emisión de los episodios de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, donde, aunque la actriz es representada con otro nombre, es objeto de críticas en redes sociales por la forma en que se cuenta el inicio de su relación sentimental con el comediante Roberto Gómez Bolaños.

Captura del evento en Facebook que hace referencia a la escultura de Florinda Meza.Fuente: Facebook: Todos a quitar la escultura de Florinda

¿Por qué quieren quitar la escultura de Florinda Meza?

De acuerdo con el citado medio, la escultura fue inaugurada el 17 de enero de 2019 por el ayuntamiento de Juchipila como un homenaje a la viuda de Chespirito. En la placa se lee: "Florinda Meza García. Productora, actriz y comediante juchipilense reconocida internacionalmente".

Algunos usuarios en redes sociales que han respondido a la convocatoria señalaron que es inapropiado mantener una escultura en honor a Florinda Meza, argumentando que la intérprete "no ha mostrado ningún beneficio o interés por Juchipila".

Aunque no está claro si la convocatoria tendrá la respuesta masiva que algunos anticipan, lo cierto es que se hizo viral. Hasta el momento, más de 50 mil personas han interactuado con la publicación: unas 7 mil han confirmado su asistencia y más de 43 mil han mostrado interés.

Estoy feliz con mi estatua, develada hoy en Juchipila. Es un honor, me siento agradecida con mi gente, con el Alcalde Rafael Jiménez Núñez, con el excelente escultor Victor Hugo Yáñez Piña y con mi familia Meza. Lo comparto con ustedes porque son mi bonita vecindad y los amo. pic.twitter.com/Qd11eZ49lm — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) January 18, 2019

Florinda Meza se defiende de los ataques y críticas en redes sociales

Hace una semana, Florinda Meza utilizó su cuenta de Instagram para pedir el cese de los ataques en su contra apelando a una frase que se hizo famosa en el programa El Chavo del 8.

"Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes, ¡se trata de TODOS!... Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: 'La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena'", escribió.

Meses antes de su estreno, Meza ya había expresado su inconformidad con la producción de la serie de HBO Max, asegurando que no fue consultada para desarrollar el proyecto. También solicitó que su nombre no se incluyera, al considerar que no se le trató con respeto.

